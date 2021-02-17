熟客買書故意不帶走！稀有舉止超暖　作家感動：我必須深深鞠躬

▲「新星巷弄書屋」感動分享書店熟客暖心舉止。（圖／Facebook／新星巷弄書屋）

記者林育綾／台北報導

結完帳將物品留在櫃台，多半是因為「健忘」；不過日前在桃園的獨立書店「新星巷弄書屋」卻發生像電影橋段般的暖心行為！一名熟客將一本書結帳後，拆掉封膜，留在店家提供給其他客人先翻閱。不只書店感動，作家李明璁得知此消息也說，「這份微小的心意太過巨大，我必須深深鞠躬」，認為這樣的行動不只是支持一本書，更支持了書店、出版社、設計產製等層面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新星巷弄書屋感動分享，書店熟客買下書之後，將封膜拆掉，先留在店家當樣書的暖心舉止。（圖／Facebook／新星巷弄書屋）

新星巷弄書屋分享，通常會盡量將封膜的新書拆一本，當成「樣書」讓客人翻閱，但不是每本書都能這樣做，因為有些書封膜是有裝幀設計目的，不方便拆膜提供客人參閱。不過日前有一名書店熟客，買下社會學家李明璁再版的新書《物裡學》，結帳後將封膜拆掉，一邊跟店主說「妳要不要留著當樣書，反正我很多書還沒看完」，就真的將書留下，提供給其他客人翻閱。

書店在臉書表示，「這樣的協助印象有兩次（？）非常稀有，這⋯⋯一時間感動莫名！（淚）」並提到，「書店盡力耕耘偶有無力之時，但一受到如此成全與愛護，整個真誠安全的信賴感氣氛瀰漫，心頭暖烘烘」。

▲書店經營不容易，因此遇到客人暖心支持特別感動。（圖／Facebook／新星巷弄書屋）

新星巷弄書屋也在這位熟客留下的書本貼上字條，註明「此本已售出，請小心翻閱，謝謝」，希望來逛書店的客人，也能感受到這位熟客的愛心，一起愛護書本，屆時熟客將書取走時，希望還是一本很新的書，網友看了也大讚是「天使顧客」！

而《物裡學》的作家李明璁得知此消息後，也感動在個人臉書分享，「這真的太感人了，像電影橋段。」他表示，自己並不認識這位讀者，但該讀者想讓辛苦經營的書店，有一本沒有封膜的樣書，讓上門的客人可以有機會自由翻閱，體驗精緻紙書的美好感受，如果喜歡，再帶走一本屬於自己的。「這位愛書、也愛書店的讀者，用如此樸實溫暖的方式，懇切扶持著出版事業——從創作、產製到流通的匯聚努力。這份微小的心意太過巨大，我必須深深鞠躬」。

▲李明璁《物裡學》2021復刻增修新版，裝幀和封面設計上較為特殊。（圖／徐聖淵攝影／李明璁臉書提供）



李明璁接受《ETtoday新聞雲》電訪也提到，在非都會區的獨立書店，經營一定比都會區更困難，一本書的毛利相當低，因此不一定能像大通路一樣，將有封膜的書拆掉一本作為試閱。

而此次出版的《物裡學》，確實在裝幀和製作上成本較高，可以的話，他也希望都不要封膜，讓讀者能感受書本的立體感和層次感，封膜確實會將這樣的立體感封住；但也能保證讀者買回去之後，都能獲得嶄新的體驗。這樣的兩難，從上一本書《邊讀邊走》就存在了。

▲▼李明璁表示，封膜確實會將書本的立體層次感封住；但也能保證讀者買回去之後，都能獲得嶄新的體驗。（圖／徐聖淵攝影／李明璁臉書提供）

他認為，這位「天使顧客」顯然都明白這些事，還能夠同理；而這樣的行動，支持的不只是這一本書或作者，更是支持了書店，甚至支持了出版社和背後的設計產製。

李明璁說，在如今人們都在網路瀏覽的時代，在出版業被稱為夕陽的時代，有這樣一位愛書的人，願意走進實體書店買下一本書，還願意先與他人分享，珍視書本質感的同時，也願意讓其他讀者感受書本的美好，這樣的心意和行為，真的讓人很感動。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來