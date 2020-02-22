藝術家侯俊明「預言香港抗爭」　20多年前創作讓人震驚：吻合現況！

▲台灣藝術家侯俊明在20多年前創作《香港罪與罰》三幅版畫，簡直預言如今的情況，讓人震撼。（圖／記者林育綾攝，下同）



記者林育綾／台北報導

台灣藝術家侯俊明在20多年前創作《香港罪與罰》、《盧亭》，當時正值1997年統治權移交中國前夕，描繪香港人受到宰制的焦慮與恐慌，例如大幅版畫以鮮紅色大字寫著「審判無所不在」；而20多年過去，如今在台北舉行個展時，許多人看到作品都吃驚「太呼應現況！」「以為是近期創作！」直呼像是預言。

侯俊明個展《Be Water: 香港同志、香港身體》近來在台北的「Hiro Hiro Art Space」藝廊展出至2月29日，民眾可免費自由參觀，由社會學者李明璁擔任策展人。一位是對社會關切的藝術創作者，一位是對藝術有熱情的社會學者，兩人的合作緣分十分巧妙。

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▲社會學家李明璁為侯俊明策劃此次展覽，從個人身體情慾的訴求，到面對社會政府的抗爭，展現香港人的韌性。



李明璁在展場的題字說明了概念，「勇武的抗爭或溫柔的訴求，不只發生於街頭，也出現在家庭。作為永遠的體制挑戰者，侯俊明描繪出各種前線的情欲身體，他們昂首挺立、他們低頭無語。一切都關乎香港奮力活出的自由。」

▲▼侯俊明利用香港的移工、低階勞動者經常使用的「便宜耐用塑料提袋」來創作，他提到很多香港人的父祖輩，都是從遠方移居至此，經常使用這種行李袋。

此次展示侯俊明的三個重要作品，除了《香港罪與罰》、《盧亭》，還有《亞洲人的父親訪談創作：香港同志篇》，侯俊明訪談特別鎖定男性同性戀者，透過作品可以發現，這6位男同志與父親的關係充滿微妙的張力，他們對於父親有獨特的依戀，同時又有著敬畏恐懼。

▲▼觀眾也可以坐在水床上面，觀看與聆聽6位男同志與父親的故事。（圖／記者林育綾攝）



因此在策展時，特別於2樓空間特別設置了一大張水床，觀眾可以坐在上面觀看與聆聽6位男同志與父親的故事。李明璁提到，「水」象徵著情慾和情感的流動，透明的水床製造出視覺上的不安定感，絕對不像實質的平台或地面穩固，但實際上很牢靠，呼應著這6對父子的微妙關係，還有個人對身體情慾的抗爭和訴求。

同時，「水」也呼應著展覽提到Be water的抗爭概念，象徵著香港人的韌性， be water 的狀態看似軟弱，但其實「水」無法被截斷，而且只要有縫隙皆可滲透，甚至可以團結起來暗潮洶湧、伺機而動，是一種社會心理的隱喻。

▲觀者從2樓空間離開之前，回過頭才會從樓梯口發現三幅大型《香港罪與罰》版畫。

而觀者從2樓空間離開之前，回過頭才會從樓梯口發現三幅大型《香港罪與罰》版畫，李明璁說，大多人的反應都很震撼，而且樓梯牆面形成的空間，正好帶給觀者一種壓迫感。

《香港罪與罰》創作於1996年，那時正值香港面臨1997年統治權移交中國之前夕，描繪出港人回歸後，可能受人宰制的焦慮與恐慌。作品呈現人們置身地獄，被牛頭馬面銬上枷鎖、悲痛欲絕，更以鮮紅色大字寫著「審判無所不在」，用古代罪孽報應的寓言形式創作，沒想到此刻竟成了一種「預言」，呼應著香港如今群起抗爭的局面。

▲《盧亭》的比喻和象徵，跟2019年香港人的實質遭遇，吻合程度讓人震驚！

《盧亭》則是侯俊明在1997年創作的雕版作品，他用一則神話故事，隱喻香港人對主權轉移的惶恐，巨大的圖文提到，港人擔心未來不能再暢所欲言，因此用膠布封住了嘴巴、綁住自己的手腳，到大街上遊行鬧事；但另一批人擔心會觸怒政府，惹來更大的禍害，因此把這些蒙面的香港人推落海域。蒙面香港人沒有死，身體腐爛後化作盧亭，在島嶼周圍不斷徘徊，發出像嬰兒般的哭聲。

這幅畫所使用的比喻、象徵元素，跟2019年香港人的實質遭遇，吻合程度讓人震驚！李明璁看了也為之感嘆，似乎在說著當年沒解決的問題，如今也沒有消失，還演變得更激烈。

此次展覽也有雙重抗爭的意味，從個人身體情慾的訴求，到面對社會政府的抗爭。年輕人白天上街向政府抗爭，晚上回家則和家人溝通或抗爭；而同志的身份也是如此，白天可能必須偽裝起來面對社會，夜晚則必須面對家人、面對自我身體。

侯俊明個展《Be Water: 香港同志、香港身體》

日期：2020.1.4—2.29

時間：11:00 - 19:30

地點：Hiro Hiro Art Space

地址：台北市中正區紹興南街10號