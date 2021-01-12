芝山岩想蓋12層高「電梯塔」！社會學家反對：粗暴、突兀至極

▲芝山岩的芝山巖惠濟宮想蓋12層高電梯塔，許多居民反對。（圖／芝山里辦公室）

記者林育綾／台北報導

台北市芝山岩的芝山巖惠濟宮，目前為市定古蹟，香客要參拜前都必須先攀爬228階、35公尺高的階梯，為了體恤長者及行動不便者，打算建造12層樓高的透明電梯塔；不過此提議遭到不少居民反對，其中身兼社會學家、作家及台北市政府市政顧問的李明璁也發出反對聲明，表示從文資保存、生態保育、景觀維護甚至宗教文化的立場，都「毫無懸念地反對」。

芝山岩興建電梯塔一案數度被擋下，如今又重啟規劃，10日也舉行公聽會。李明璁在個人臉書發表公開聲明，反對興建電梯塔，提到「無論是從文資保存、生態保育、景觀維護甚至宗教文化的立場，或只是從我的母親與我本人作為當地居民的角度，如此規劃中的電梯塔，我們都毫無懸念地反對。」

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李明璁表示，自己現住在芝山岩雨聲街，但反對理由絶不是「哪兒都好但就是別蓋在我家後院」之類的自私心態，完全是因為「芝山岩是一國首都何等難能可貴——融合山林生態、考古遺址、歷史古蹟、宗教信仰、市民休憩於一體的寶地，好好保存、永續經營它都來不及了，怎可如此粗暴置入一座高達十層樓的電梯塔？」

▲李明璁表示，無法想像莊嚴優美的芝山巖惠濟宮，矗立「突兀至極」的電梯塔。（圖／李明璁提供）



他認為，電梯塔矗立在惠濟宮如此莊嚴優美的入口門樓後方「突兀至極」，「就如同想像日本任何一座神社鳥居旁邊被蓋了電梯塔，或者位於四國、以擁有1368級台階聞名世界的金刀比羅宮也要比照辦理，我想天上的神明、與任何一位信徒，都會覺得此舉破壞神聖氛圍而不會同意的」。

芝山巖惠濟宮以「服務不良於行的長者上山參拜」為動機，李明璁認為相當良善，事實上他的母親就是有此需要者，但每逢年過節，他還是會以陪伴、攙扶的方式，緩慢而虔誠地陪母親一步步慢行上山，「這其實也是參拜必要的儀式一部分，如何可以用電梯即予『省略』？」

李明璁表示，只要更耐心細心，結合設計想像，一定有可能找出更好的雙贏方案，而不是現在這般簡化、粗暴、充滿不可逆破壞的大興土木。他也擔心，此設施所可能造成地震風險、生態影響、古蹟破壞、遺址受損等問題，仍需各方專業評估與居民共同討論。

他強調，聲明所述是回應惠濟宮初衷，盼彼此將心比心卻也能就事論事。甚至以「不惜辭去市政顧問」為請求，「懇請台北市政府傾聽民意、發揮公權力、嚴格把關，務必善待、永續維護芝山岩美好的一切」。

雖有居民支持蓋電梯塔，不過據悉當日公聽會更多居民反對，台北捷運美學小組委員、交通部公共藝術審議委員吳書原也在個人臉書表示，這裡是全台唯一7個文化層的考古遺址，綠意盎然，生態絕美，「身為居民，希望台北市政府文化局市府長官、思瑤立委能出手擋下這醜陋的東西！」

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