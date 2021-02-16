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行車糾紛演變打人毀車　新營警迅速查辦逮3人

▲台南市新營區復興路，發生行車糾紛打架案，警方通知連姓嫌疑人及另2名友人到案說明，全案依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區復興路，發生行車糾紛打架案，警方通知連姓嫌疑人及另2名友人到案說明，全案依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

連姓男子駕車從路邊切出，被後方來車之徐姓男子按喇叭，引起連嫌與2名友人不滿，持甩棍下車與徐男爭論，雙方各執一詞後連嫌涉嫌持甩棍毆打徐男受傷，連嫌並持甩棍毀損被徐男車輛後逃離現場，有網友PO文在網路社群「新營大小事2」，新營分局據報，通知連嫌等3人到案說明，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害罪嫌偵辦。

▲台南市新營區復興路，發生行車糾紛打架案，警方通知連姓嫌疑人及另2名友人到案說明，全案依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局指出，有關網友於網路社群「新營大小事2」貼文，新營區復興路發生行車糾紛打架案，警方於2月15日晚上6時58分接獲報案，立即調派線上警力15人前往現場查處，員警到達時未見打架情事及滋事者，僅有徐姓傷者在場，已立即協助送醫救治後無大礙。

▲台南市新營區復興路，發生行車糾紛打架案，警方通知連姓嫌疑人及另2名友人到案說明，全案依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經調查，整起事件係連姓嫌疑人駕駛自小客車，於復興路自路邊起步切入車道時，被後方來車徐姓駕駛按喇叭示警後，連嫌心生不滿，與同車2名男子手持甩棍下車與徐男爭論，雙方各執一詞後連嫌便持甩棍毆打徐民，造成徐男受傷，連嫌持甩棍毀損被害人車輛後駕車離開現場。

新營分局立即進行偵辦，於15日晚上9時通知連姓嫌疑人及另2名友人到案說明，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害罪嫌偵辦。新營分局表示，對於任何街頭暴力滋事案件，一定會嚴正執法，從嚴究辦，務將鬧事分子依法送辦，確實維護治安。

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