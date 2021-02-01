她參加喜宴「打包自己的剩菜」　老公下秒巴頭怒嗆：真丟臉！

▲原PO好奇，大家吃喜酒會包剩菜嗎？（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人吃喜酒時，會因為吃不完而將剩菜打包帶走。一名女網友發文表示，她日前參加喜宴時，因為覺得剩菜丟掉很浪費，所以就把自己那份打包起來，怎料此舉一出，就遭老公怒巴頭，說她這樣很丟臉。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「打人才丟臉，打包還好」、「浪費食物才丟臉」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文丟出疑問，「請問參加喜宴，你們會包吃不完的菜嗎？」她日前和老公一起去吃喜酒，快結束時，因為她還有一些菜沒吃完，所以便開始打包，「如果包自己沒吃完的，是不能包嗎？不是包桌上剩的菜。」

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原PO表示，當時她打包到一半，老公竟就出手巴她的頭，「自己的男人在人家喜宴打女人頭，你們會如何想？」她只是帶自己的剩菜走而已，結果老公就說這樣很丟臉、很沒面子，「出門包包包」，害得場面也頓時尷尬了起來。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「打女人頭才丟臉吧！大家如果都公筷母匙，打包喜歡的、不浪費糧食哪裡不對」、「一定包，不能浪費食物，可是會先問過同桌的有沒有要包」、「會包很正常啊，幹嘛浪費食材」、「打包自己吃的還好吧，就是不浪費食物啊」、「打人比較丟臉吧？還打女人」、「叫我不要打包就還好，不過打頭的話，我會翻臉」、「吃不完打包，是不浪費食物的美德，有什麼好丟臉的」。