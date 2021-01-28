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夾娃娃機大盜利用工具剪破壞鎖頭行竊2萬元 新營警搜索緝獲

▲台南市新營分局鹽水派出所據報循線查獲娃娃機竊盜周姓犯嫌，起獲竊盜所得剩餘贓款4800元、空拍機一台及作案工具破壞剪1支等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局鹽水派出所據報循線查獲娃娃機竊盜周姓犯嫌，起獲竊盜所得剩餘贓款4800元、空拍機一台及作案工具破壞剪1支等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水地區1家夾娃娃店，發生自助兌幣機內的現金遭竊，鹽水所獲報後調查相關事證聲請搜索票，前往西港區查獲42歲周姓犯嫌，並擴大追查周嫌涉嫌施用毒品案，全案依竊盜、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，1月25日夾娃娃機店葉姓店長到鹽水分駐所報案，歹徒於該日清晨5時許進入店內，利用工具剪破壞機台鎖頭後，竊盜現金2萬元。警方立即動員警力展開調查，根據店方所提供監視器畫面及調閱週遭畫面後鎖定周姓犯嫌，經深入追查屬實，向台南地院聲請搜索票獲准，於28日上午8時許前往西港區周嫌住處搜索，查獲竊盜所得剩餘贓款10元硬幣480枚，共計4800元、空拍機一台及作案工具破壞剪1支等物證。

▲台南市新營分局鹽水派出所據報循線查獲娃娃機竊盜周姓犯嫌，起獲竊盜所得剩餘贓款4800元、空拍機一台及作案工具破壞剪1支等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經擴大偵辦周嫌亦涉及新營區另2起娃娃機枱竊盜案件，也坦承有施打毒品，訊畢後全案依竊盜及毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，迅速偵破案件，就是警方對維護治安決心的專業表現，新營分局對攸關民眾財產的竊盜案件，一定會發揮團隊合作，以迅速偵破、有案必破為目標，讓社會大眾安心。年關將屆，大額金錢交易機會增加，提醒民眾要注意身邊是否有人覬覦，務必提高防搶、防盜意識，以維護自身財產安全。另外，正值全民防疫時期，溫馨提醒大家一起做好防疫工作，常開窗、勤洗手、保持室內1.5公尺室外1公尺社交距離、搭乘大眾運輸配戴口罩，以確保健康。

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