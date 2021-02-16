國軍「水行俠」在這裡！　水中爆裂物處理訓練曝光

▲國軍「水行俠」水中械彈處理中隊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

海軍水下作業大隊中的械彈處理中隊，在國軍裡也被形容為「水行俠」，他們平時專責水中各種爆裂物的處理任務。《軍聞社》在「金牛年」農曆年間，也曝光「械彈處理專精班」的訓練過程。

其實，光是要成為海軍水下作業大隊的成員，本來就不容易，他們必須具備陸上的體能、海上的長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除，以及綜合技能訓練等考驗，才可以掛上「金龍徽章」，再來才進階至「水中械彈處理中隊」。

「水中械彈處理中隊」必須在能見度極低且充滿水壓的海底，執行爆破作業，因此隊員必須在平時，就習慣在不同環境下，操作裝備與安全處置爆藥。

▼國軍「水行俠」水中械彈處理中隊。（圖／軍聞社）



在訓練上，爆裂物的處理就包括，陸上、特種、水下等各種模擬爆破，本身就具有相當高的專業與危險性，如果把環境換到水中，加上水壓、能見度等因素後，任務會變得更為複雜而且困難。

因此，在「水中械彈處理中隊」的訓練中，是相當嚴格且絲毫不得馬虎的，教官會在課堂中，介紹各式彈體，從外型與顏色來辨別外，以會針對爆藥形式與行動原理來認識。

軍聞社的報導中指出，不論組裝藥、電雷管的接合其實都有風險，因此在訓練中，班隊會先在陸地上讓大家熟稔設置流程，等到隊員們都有信心之後，才會把爆破訓練帶到海上進行，學習克服深海環境。

▼國軍「水行俠」水中械彈處理中隊。（圖／軍聞社）



▼國軍「水行俠」水中械彈處理中隊。（圖／軍聞社）

