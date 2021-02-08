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下部隊6天遭滑輪砸頭！特戰下士「永久失智」　爸：採購紀錄全遺失

記者莊智勝／台北報導

前航特部下士陳子多2015年奉長官命令前往更換吊橋繩索時，不慎遭到滑輪重擊頭部，雖然緊急送醫保住一命，但陳子多卻因此永久失智、生活無法自理，醫師判定再無回復可能。陳父不甘愛子就此成為廢人，憤而提出告訴，涉案的鄭姓士官長遭依業務過失傷害罪判刑有期徒刑6月，可易科罰金；而民事部分，陸軍司令部遭判賠1070多萬，但軍方不服，提出上訴，目前全案仍在審理中。

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

▲特戰下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

陳爸爸說，原本兒子英俊挺拔，20歲那年因嚮往軍旅生活，毅然決然選擇從軍，不料才下部隊短短6天，那個陽光開朗的大男孩，卻變成永久性失智，不但幾乎失去所有記憶，就連大小便也難以自理，均須靠看護在旁協助才能完成如廁。

時間回到2015年11月，時任下士的陳子多結訓後被分發到陸軍特種作戰指揮部服務，當天奉長官命令出使公差，更換單戰突擊吊橋破損繩索，不料繩索卻突然斷裂、滑輪高速反彈擊中陳子多頭部，陳當場皮開肉綻、血流如注，導致失去意識。

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

▲陳子多送醫搶救後昏迷長達10個月，再醒來已非當初那個陽光健談的大男孩。（圖／東森新聞）

陳子多經送醫搶救後昏迷長達10個月，雖然幸運撿回一命，但卻因瀰漫性、複雜的腦損傷導致他永久失智、記憶盡失，基本事物判斷能力也嚴重受損，幾乎無法再與人對談，生活大小事也難以自理，曾經開朗從軍的陽光大男孩，人生就此從迷彩成了黑白。

事後涉案的鄭姓士官長遭依法起訴，並依業務過失傷害罪嫌判刑6月，得易科罰金；而民事方面，陸軍司令部也遭判須賠償1070萬餘元，但軍方不服，提出上訴，目前全案正由高院審理中。

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

▲陳爸爸質疑當時軍中所使用的童軍繩根本非軍用規格，懷疑其中藏有弊案。（圖／東森新聞）

陳爸爸質疑，當時就斷裂繩索的斷面來看，根本就不是軍用規格繩索，而是市售一般民用的童軍繩；更誇張的是，當陳父向軍方索要繩索相關採購、驗收、保養紀錄時，這些資料卻都離奇遺失，陳父因此合理懷疑軍方相關採購人員瀆職。

陳爸爸說，事發至今已經過了5年，兒子經醫學判定，主要為「嚴重性的瀰漫性頭部損傷」，終生再無回復可能；經計算未來薪資損失、以及未來看護金額，初估達新台幣5000多萬元，目前正積極爭取中，「希望國防部能正視這個問題，盡快與家屬達成和解！」

▼軍方對於家屬說法、指控表示尊重，未多作回應。（圖／東森新聞）

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

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