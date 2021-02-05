陸軍副司令莫又銘　接任國防部常務次長

▲國防部副部長張冠群上將主持常務次長莫又銘中將新職介紹。（圖／軍聞社提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍高階將領近期異動，國防部副部長張冠群上將5日主持常務次長莫又銘中將新職介紹，並代表部長嚴德發頒贈「四等寶鼎勳章」乙座，期許莫又銘持續整合國防部各單位資源，落實國防政策推動，使國軍兵力結構更趨精實，國防事務運作更具效率。

張冠群5日上午於博愛營區主持新任常務次長新職介紹典禮，張冠群代表國防部全體同仁，歡迎莫又銘就任新職，並希望未來在莫又銘指導下，對於國軍建軍規劃及資源分配等各方面，更有效率地推展。

▲張冠群表示，期許在莫常次指導下，對於國軍建軍規劃及資源分配等各方面，更有效率地推展。（圖／軍聞社提供）



張冠群強調，國家安全、區域和平穩定靠的不是卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防，從勇鷹高教機完成首飛、首艘沱江級艦「塔江艦」下水及快速布雷艇首艇交艇，再到潛艦國造動工，陸續完成「國艦國造」、「國機國造」階段性任務，除了在國防自主政策上展現亮眼成績外，各項作戰實需的新式武器採購，也有具體的進展，強化整體國防武力。

張冠群指出，國軍必須在國防建軍上精益求精，尤其善用產、官、學、研等相關資源，並加速國防與民間產業的雙效價值，強化整體國防武力。

莫又銘為陸軍官校73年班畢業，曾先後完成國防大學陸軍指參及戰爭學院等深造教育，歷練馬防部指揮官、訓次室次長、陸軍第十軍團指揮官、憲兵指揮部指揮官及陸軍司令部副司令等重要職務。

▼新任國防部常務次長莫又銘中將。（圖／軍聞社提供）



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