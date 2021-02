暴風雪狂襲德州！零下22度冰凍電網　400萬人「極寒中被斷電」2死

▲北極風暴讓德州陷入冰天雪地之中,氣溫直落零下2至零下22攝氏度之間。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

歷史性北極風暴讓美國德州陷入罕見嚴寒天氣,氣溫直落零下2至零下22攝氏度之間,也導致當地用電量暴增,迫使電網運營商自15日開始實施輪流限電的措施,超過400萬用戶被斷電。德州電力可靠度委員會(ERCOT)警告,由於極寒天氣仍會持續一段日子,因此限電措施將至少維持到16日。總統拜登宣布,德州進入緊急狀態,並要求聯邦對當地展開援助。

據路透社報導,ERCOT的報告顯示,當地用電量在14日晚間創下6萬9150兆瓦的冬季紀錄,比2018年1月的冬季峰值高出3200兆瓦。為了避免電網超出負荷,該委員會在寒冬之下仍採取限電措施,以減少用電量。追踪停電情況的PowerOutage稱,德州因此有408萬8064名用戶在晚上8點30分左右遭遇停電。

The Texas power grid has not been compromised.



The ability of some companies that generate the power has been frozen.



This includes the natural gas & coal generators.



They are working to get generation back on line.



ERCOT & PUC are prioritizing residential consumers. https://t.co/wDiDXN17Fu