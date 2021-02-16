美聯社：中國「為否認新冠疫源」狂發假消息　俄羅斯是最大幫手

▲美聯社稱，中國在俄羅斯的幫助下，散播了許多與新冠肺炎有關的假消息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美聯社與大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab）耗時9個月，對社群媒體的po文進行審查後指出，自中國首次通報境內爆發新冠肺炎病例的那天開始，其政府就在網路和社群媒體散佈消息，聲稱病毒是外國對手釋放的生化武器。

據美聯社報導，人們過去提及假消息時，往往會認為俄羅斯是最大來源國。然而在美國前總統川普、極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）、主要共和黨人和福斯新聞頻道大肆渲染「新冠病毒是中國所製造」的言論後，中國便取代了俄羅斯的位置，持續推動與病毒有關的陰謀論，好讓世人對這場在全球造成逾200萬人死亡的病毒起源產生質疑。

BREAKING NOW: China Blames US For Bringing Coronavirus to Wuhan, Says They Deserve an "Explanation"...



RT IF YOU THINK CHINA IS LYING...https://t.co/kUahbg8aks — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 12, 2020

隨著中國打算展開資訊戰後，它便開始依賴起俄羅斯的假消息策略和架構，借用克里姆林宮長期建立起的西方傳播管道，以散佈對中國政府有利的消息。他們使用了交叉引用、報導和溯源的方式，以加強這些信息的可信度。2月22日，《人民日報》刊登了一則美軍將新冠病毒帶到中國的報導，並以「特殊商業關係」和「稿件交換」的方式，讓芬蘭《赫爾辛基時報》和《紐西蘭先驅報》等媒體刊登此報導。

美聯社使用歐盟追踪假消息的獨立機構 EUvsDisinfo 的數據庫進行分析後發現，親克里姆林宮的媒體在之後的2個月內，用俄語、西班牙語、亞美尼亞語、阿拉伯語、英語和德語發表了70多篇與生物武器有關的報導。另外，被美國國務院和其他機構認定立場親俄的線上期刊也做出了相關報導，從而使其影響力變得更廣；俄羅斯政界也不斷為中國的陰謀論背書。

在世界衛生組織（WHO）將新冠疫情定為大流行的隔日，中國外交部發言人趙立堅轉發了一系列的po文，開始發起了中國資訊戰的首槍。趙立堅的po文成了全球新聞，並成為關於新冠病毒討論的主流聲量。DFRLab分析顯示，趙立堅在3月12日和13日的11條po文，在接下來的6週內，被至少54種語言引用超過9萬9000次，而這些引用他的po文的帳號，在推特上有近2.75億粉絲，相當於有超過2億人看過趙立堅的po文。

中國《環球時報》和至少中國外交部的30個社群媒體帳號也極力轉發趙立堅的po文，而委內瑞拉、加拉加斯、沙特等國的報導，也將趙立堅的po文翻譯成西班牙語和阿拉伯語，並擴大了他的影響力。然而，儘管推特在中國是被禁止的，但趙立堅的主要受眾還是在中國國內。在微博上，關於趙立堅的推特熱門話題，瀏覽量高達3.14億次。

儘管中國政府表示，他們不過是利用自身在西方社群媒體上的影響力，來增進與各國的友誼並為事實服務，同時保護自己不受試圖將疫情政治話的敵對勢力所侵襲，但美聯社指出，中國在本次的疫情中，大幅利用了自身在西方社群媒體上的影響力，以反駁來自國際的指責。

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