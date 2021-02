美聯社：中國「為否認新冠疫源」狂發假消息　俄羅斯是最大幫手

▲美聯社稱,中國在俄羅斯的幫助下,散播了許多與新冠肺炎有關的假消息。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美聯社與大西洋理事會(Atlantic Council)數位鑑識研究實驗室(DFRLab)耗時9個月,對社群媒體的po文進行審查後指出,自中國首次通報境內爆發新冠肺炎病例的那天開始,其政府就在網路和社群媒體散佈消息,聲稱病毒是外國對手釋放的生化武器。

據美聯社報導,人們過去提及假消息時,往往會認為俄羅斯是最大來源國。然而在美國前總統川普、極右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)、主要共和黨人和福斯新聞頻道大肆渲染「新冠病毒是中國所製造」的言論後,中國便取代了俄羅斯的位置,持續推動與病毒有關的陰謀論,好讓世人對這場在全球造成逾200萬人死亡的病毒起源產生質疑。

BREAKING NOW: China Blames US For Bringing Coronavirus to Wuhan, Says They Deserve an "Explanation"...



RT IF YOU THINK CHINA IS LYING...https://t.co/kUahbg8aks