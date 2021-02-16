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新聞付費將拍板？澳洲：與Google、FB協議接近達成　多國考慮跟進

▲▼澳洲,Google。（圖／路透）

▲澳洲政府指出，他們與Google和Facebook在會談中取得重大進展，且即將達成非常重要的付費協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲政府擬頒布新法，要求科技巨頭Google和Facebook在引用新聞內容時向當地媒體付費。雙方對法案難達共識、僵持許久，但澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）在15日表示，澳洲和Facebook執行長祖克柏 （Mark Zuckerberg）、Google執行長皮采（Sundar Pichai）進行會談後，取得了重大進展，且即將達成重要付費協議。

綜合彭博社與路透社報導，Facebook與Google拒絕就談判細節發表評論，但Google曾提議，通過其Google新聞展示區（Google News Showcase Product）平台，對媒體業者進行補償，以避免受「新聞付費」新法管制。《西澳洲報》出版商西部七號傳媒集團（Seven West Media Ltd.）15日表示，他們同意與Google新聞展示區建立長期合作關係，為Google提供新聞。

《雪梨晨鋒報》也指出，如果媒體在Google新聞展示區和Facebook新聞上註冊，那澳洲政府將同意讓這些科技公司免費獲得新聞。不過，西部七號傳媒集團的競爭對手九號台娛樂（Nine Entertainment Co Holdings Ltd）並不認同Google的方案，他們認為，澳洲政府應立訂「新聞付費」的新法。

彭博社報導指出，若澳洲真的能通過新法，那該國將成為全球新聞付費的先驅，因為加拿大與歐盟正考慮跟隨澳洲的腳步，訂立相關法案。

►澳硬推「新聞付費」！Google怒了　槓上莫里森：停用境內搜尋服務
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