LIVE／部桃1人「血清微弱訊號」二採結果　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明國內疫情狀況和部立桃園醫院採檢情況。值得注意的是，第一階段血清檢驗有1人出現微弱訊號，昨日已再做採檢，詳細結果也有待記者會上公布。

部立桃園醫院群聚累計21人確診，指揮中心進行二階段血清抗體採檢，陳時中昨日公布最新進度，應採檢1759人，其中1758人已經檢驗陰性，還有1人將今日採檢，加上先前微弱訊號者，部桃專案血清採檢還剩2人還未有結果。另外，陳時中也透露，部桃預計最快2/19復工，2/17會召開專家會議，2/18到現場巡檢；至於部桃何時可以再收治新冠肺炎患者，則還要經過專家會議討論。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心統計，截至目前國內累計167,278例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含164,356例排除)，其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。