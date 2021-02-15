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研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

▲▼2月14日指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（15日）初四再度迎來「加零」喜訊，不過，中央流行疫情指揮中心仍召開記者會，有記者提問，義大利佛羅倫斯曾研究患新冠肺炎患者，即便康復後，精液樣本中，會有25%完全無精子，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，此報告僅為43位病患，且沒有對照組，僅提供初步線索，後續資料完整後才能進行分析。

▲▼2月14日指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，去年5月中國大陸就有發表當初武漢爆發疫情，分離到的病毒就有類似報告，說明在男性精液中可驗到病毒存在，不過現在為止，都沒有證實病毒可以透過性行為傳染。羅一鈞說，在精液中驗到病毒可能跟尿液、糞便驗到病毒一樣，是病毒分部跟排出會在這些體液出現，實際對生殖系統影響，在這篇報告提供一些新線索說可能影響到男性精子數目。

羅一鈞指出，不過大家也知道感染新冠病毒這麼嚴重病症，跟很多傳染病一樣，會對身體帶來很大生理壓力，可能特別在呼吸系統造成影響，導致身體會移轉其他像生殖系統等等，就生命延續來說不是那麼重要功能的系統能量，可能會到其他系統去維繫。

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲罹患新冠肺炎患者。（圖／路透）

羅一鈞說，此報告僅為43位病患，國際專家評論樣本數比較小，且沒有對照組，實際上是不是有這樣關聯性，只是提供一個初步線索，還有待更多後續資料來分析。

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