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幫這一位送餐「他大膽違停」還笑了！外送員有共鳴：叫我直接停

▲▼ 。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

▲原PO送餐到警局，笑說自己可以直接在門口違停。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在外送美食平台正夯，走在路上常常可以看到送餐身影，不過要賺錢也要遵循交通規則，畢竟1張違停罰單就要600元，得多跑幾個小時才賺得回來。但就有外送員發文笑說，有一個狀況是例外，「今天幫波麗士大人送消夜，直接在門口違停給他看，哈哈！」話題讓其他外送員秒懂「我都直接停值班台門口前。」

一位外送員日前在《UberEats全台討論區》貼出一張照片，笑說他幫警員送消夜，外送機車就直接停在門口。仔細看看畫面，原PO停的地方並沒有機車停車格，而且一旁還停了一整排警員用的巡邏機車，一台一格停地相當整齊，跟外送員隨手一停的畫面形成反差。

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照片一出，不少外送員超有共鳴，「我送派出所分局也都是說直接停門口」、「我之前是直接停警局大門口的人行道上」、「我也最喜歡送警察局，隨便停都不會開單拖吊」、「我都直接停值班台門口前」、「上次我送也是直接停在人行道，警察走出來取餐，我還跟他聊天欸！」

還有人開玩笑表示，「取完餐順便開一張，你應該會崩潰。」也有網友提醒，要怕的反而不是波麗士大人，而是身邊一雙雙眼睛，「他們對違停無感、無視，盡量停，但怕被檢舉」、「可是民眾拍一張0.0你還是得……」

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