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屏東夜市13屁孩擂台戰！17歲小鮮肉前現任女友冤家相逢「清舊帳」

▲屏東夜市後方停車場爆衝突 。（圖／取自屏東人屏東事）

▲屏東夜市後方停車場爆口角 。（圖／取自屏東人屏東事臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市夜市後方停車場15日晚驚傳打群架，屏東警分局獲報立即啟動快打部隊趕赴，但現場已鳥獸散，警方調閱沿線及周邊監視系統，確認車牌號碼後「以車追人」，分派多組警力，清查涉案人、車共13人到案，訊後依法送辦。

▲屏東夜市後方停車場爆衝突 。（圖／取自屏東人屏東事）

▲▼警方傳喚當事人到案、查扣球棒。

▲屏東夜市後方停車場爆衝突 。（圖／取自屏東人屏東事）

屏東警分局於昨（15）日晚上22時58分許，接獲110報案稱屏東市區夜市後方停車場發生多人打架情事，勤指中心獲報後立即啟動快打部隊共12名警力趕往撲空，但隨後依掌握證據通知13人到案說明。

警方調查，17歲的邱姓男子與其16歲的王姓女友，在夜市巧遇與邱男有感情糾紛的18歲李姓前女友，兩女一見面隨即爆發口角衝突，雙方各自聯繫親友到場助陣，進而演變肢體衝突。

屏東警分局表示，警方先後通知13名涉案人到案說明，雙方亦坦承犯行，訊後依刑法第150條在公共場所聚集三人以上施強暴脅迫等罪嫌，函送屏東地檢署究辦；同時約制、告誡雙方不得再有糾眾尋仇舉動，並加強該區域巡守，避免再相互報復之情事發生。

分局長劉清俊呼籲民眾要理性處理感情問題，切勿藉端滋生，用暴力手段解決紛爭，進而挑戰公權力，警方絕對嚴正執法，依法究辦。

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