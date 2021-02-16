新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智(右一)感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱愛演藝工作的年輕藝人顏邦智，趁著農曆年假，做好防疫措施，造訪台灣十大觀光小鎮的桃園大溪，參觀中華雅石藝術總會舉辦的雅玉石展，和知名藝人、也是玩石達人許效舜相遇，話聊石頭故事和疫情對演藝圈的波及，深刻感受到「舜哥」對後輩藝人的關照和滿滿正能量，無比歡喜。

▲顏邦智(右二)參觀中華雅石藝術總會舉辦的雅玉石展。（圖／廖帝權提供）

28歲的顏邦智是台中人，目前於台北從事演藝工作，因「挺桃園」第一次造訪大溪老街，參觀中華雅石藝術總會於大溪中正路51號、舉辦的「石韻傳承」雅石展，和雅石藝術總會總會長許效舜相遇，兩人從石頭話聊到疫情衝擊演藝工作的大環境，如何因應？

顏邦智說，宅心仁厚的「舜哥」對於演藝圈的後輩關愛有加，他認為疫情衝擊大環境，尤其是演藝工作這一兩年會是很難熬的時刻，期勉顏要善加利用時間好好充實自己，像是身形的鍛鍊或者閱讀書籍，當機會來臨的時候才能用力的抓住，發揮平日所學。

▲進入熱愛的演藝圈，顏邦智深刻感受到演員永遠是被選擇的那一方。（圖／翻攝顏邦智臉書）

進入熱愛的演藝圈，顏邦智也深刻感受到演員永遠是被選擇的那一方，因此對於舜哥的提點和期勉，相當有感。對於石頭的認識、經由舜哥的解說，每顆石頭的紋路跟顏色都千差萬別，就好像人一樣，雖然本質是同一個，但卻擁有很多不同的面相。

外表看起來陽光的顏邦智也表示，自己的心裡和外表是相反的人，最喜歡的事就是面無表情的說著很幽默的話，進入熱愛的演藝圈，一開始是在劇組擔任幕後燈光組工作，在某次拍攝的時候被導演cue上去演一個送報生，那場戲就只有他跟黃磊老師兩個人，但就只講一句台詞，搭配送報紙的動作給黃磊老師，就NG了快10次，才發現原來演戲真的是學問大，處處是學習！

顏邦智曾經參與拍攝過三立Vidol 網路平臺的「女孩要幹嘛S2」、台視「一個屋簷下」、大愛電視台「阿芬的幸福修練」等戲劇演出，一年多來，疫情雖讓演藝工作更加艱辛，但也讓他更加感恩生命裡所有溫暖的相遇！

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