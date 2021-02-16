　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智(右一)感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱愛演藝工作的年輕藝人顏邦智，趁著農曆年假，做好防疫措施，造訪台灣十大觀光小鎮的桃園大溪，參觀中華雅石藝術總會舉辦的雅玉石展，和知名藝人、也是玩石達人許效舜相遇，話聊石頭故事和疫情對演藝圈的波及，深刻感受到「舜哥」對後輩藝人的關照和滿滿正能量，無比歡喜。▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

▲顏邦智(右二)參觀中華雅石藝術總會舉辦的雅玉石展。（圖／廖帝權提供）

28歲的顏邦智是台中人，目前於台北從事演藝工作，因「挺桃園」第一次造訪大溪老街，參觀中華雅石藝術總會於大溪中正路51號、舉辦的「石韻傳承」雅石展，和雅石藝術總會總會長許效舜相遇，兩人從石頭話聊到疫情衝擊演藝工作的大環境，如何因應？

顏邦智說，宅心仁厚的「舜哥」對於演藝圈的後輩關愛有加，他認為疫情衝擊大環境，尤其是演藝工作這一兩年會是很難熬的時刻，期勉顏要善加利用時間好好充實自己，像是身形的鍛鍊或者閱讀書籍，當機會來臨的時候才能用力的抓住，發揮平日所學。▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

▲進入熱愛的演藝圈，顏邦智深刻感受到演員永遠是被選擇的那一方。（圖／翻攝顏邦智臉書）

進入熱愛的演藝圈，顏邦智也深刻感受到演員永遠是被選擇的那一方，因此對於舜哥的提點和期勉，相當有感。對於石頭的認識、經由舜哥的解說，每顆石頭的紋路跟顏色都千差萬別，就好像人一樣，雖然本質是同一個，但卻擁有很多不同的面相。

▲新春大溪賞石趣，年輕藝人顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇。（圖／廖帝權提供）

外表看起來陽光的顏邦智也表示，自己的心裡和外表是相反的人，最喜歡的事就是面無表情的說著很幽默的話，進入熱愛的演藝圈，一開始是在劇組擔任幕後燈光組工作，在某次拍攝的時候被導演cue上去演一個送報生，那場戲就只有他跟黃磊老師兩個人，但就只講一句台詞，搭配送報紙的動作給黃磊老師，就NG了快10次，才發現原來演戲真的是學問大，處處是學習！

顏邦智曾經參與拍攝過三立Vidol 網路平臺的「女孩要幹嘛S2」、台視「一個屋簷下」、大愛電視台「阿芬的幸福修練」等戲劇演出，一年多來，疫情雖讓演藝工作更加艱辛，但也讓他更加感恩生命裡所有溫暖的相遇！

・歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
冷氣團將襲台！「下探10度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

AIT處長酈英傑現蹤台南？　黃偉哲：記得點「全糖去冰」

南投「泡麵土地公」變垃圾山！每天吃掉300箱…上萬紙碗清到崩潰

火災黑榜常客曝光！養成用電好習慣　減災護全家

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透樂在其中

高雄鄉間的浴火鳳凰！　蘇瑞香獲防火宣導志工楷模

達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

防疫升級奏效　鄭文燦：桃園各大景區遊客數回籠約7至8成

春節湧入大量人潮！花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

AIT處長酈英傑現蹤台南？　黃偉哲：記得點「全糖去冰」

南投「泡麵土地公」變垃圾山！每天吃掉300箱…上萬紙碗清到崩潰

火災黑榜常客曝光！養成用電好習慣　減災護全家

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透樂在其中

高雄鄉間的浴火鳳凰！　蘇瑞香獲防火宣導志工楷模

達人入坑！高雄警砸百萬買汽車模型　噴漆改裝打造「警車天團」

防疫升級奏效　鄭文燦：桃園各大景區遊客數回籠約7至8成

春節湧入大量人潮！花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

台中喇叭哥插隊遇「最硬妹子」50秒嗆嚕壁：尬到底！結局讓千人笑了

內湖上班該買「三重老公寓vs.汐止中古大樓」？　網推1地

日本大叔開箱KAWASAKI「Z900RS CAFE」　改裝品買到想剁手

真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

媽媽炫耀「兒子年終20個月」！逼他狂發紅包　餘額曝光慘到哭

兒子凌晨4點爆哭超難哄…九天玄女降駕曝：是姊姊！無助媽心碎了

帶3狗出門散步...經過草叢「同時1舉動」媽傻眼：我應該是在牧羊

林芯儀歌「5個月0工作」躲房偷哭　痛失愛貓：對人世間沒留念

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

地方熱門新聞

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

AIT處長現蹤台南？黃偉哲：記得點全糖去冰

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透

防疫升級奏效　桃園各景區遊客數回籠

火災黑榜常客曝光！養成用電好習慣　減災護全家

花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

老菸槍小心肺阻塞　治療複雜戒菸是關鍵

高雄警砸百萬　打造「警車天團」

里港義交犧牲假期　協助警方執勤獲好評

台南觀光工廠營業額來客數創佳績

雲林西螺福興宮太平媽國運籤出爐

春節蘇花北返車潮湧現　15日達最高峰

彩券掃描QR code　兌獎沒一秒知

更多熱門

相關新聞

澎恰恰高雄賣春聯「3大咖現身力挺」

澎恰恰高雄賣春聯「3大咖現身力挺」

藝人澎恰恰先前宣布開始「一千個還債日子」，從販賣親筆春聯開始，新年期間初一到初三南下高雄，現場揮毫寫客製春聯。繼東森執行長王世均到場花6000元買下3副春聯後，14日許效舜、NONO以及NONO老婆金曲歌后朱海君也特地南下捧場，為此，他也特地開啟臉書直播紀錄。

老公衰捲雞排妹性騷風波　許效舜曝老婆「超大反應」

老公衰捲雞排妹性騷風波　許效舜曝老婆「超大反應」

許效舜參戰基隆市長！澎恰恰力挺虧：腦筋怪怪

許效舜參戰基隆市長！澎恰恰力挺虧：腦筋怪怪

2022基隆市長徵招許效舜？謝立功：兄弟登山各自努力

2022基隆市長徵招許效舜？謝立功：兄弟登山各自努力

許效舜「我已經被傷害了」！

許效舜「我已經被傷害了」！

關鍵字：

大溪賞石年輕藝人顏邦智許效舜

讀者迴響

熱門新聞

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面