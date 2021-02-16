回娘家國道塞爆！貼心妻坐副駕「巧手服務」　網笑翻：快學起來

▲人妻將鱈魚香絲綁成一長串。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

春節假期回老家拜年或與家人規劃出遊，最怕塞車或是找不到停車位的窘況，也會讓人很掃興，一名人妻過年帶著老公回娘家拜年，擔心老公開長途車會肚子餓，而且又不方便飲食，因此突發奇想，將鱈魚香絲綁成一長串，讓老公「只要開口」就可以吃到食物，不少網友看到後都笑翻。

人妻在臉書「爆怨公社」發文，初二回娘家高速公路上滿滿的車，體恤老公開車辛苦，準備許多小零食，但一邊開車一邊吃東西很危險，於是她把鱈魚香絲綁成一串，只要把一端放在老公的口中，不用動手就可以吃好吃滿，還可以安全駕駛，決定一路綁回娘家，她事後也笑說「已食飽也卡滿牙縫」。

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▲許多人看到後全笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，網友全笑翻，「我終於找到我身為副駕的功能了」、「開車想睡的好幫手，實測比檳榔，口香糖，好用」、「我都綁給三個孩子吃，綁成手環，項鏈」、「我會把其中一條換成鞋帶」、「好事多買一包，應該可以從基隆綁到墾丁」、「一個很會綁，一個很會吸，天生一對」。

此外，今（16日）是大年初五，7天連假進入最後一天，高公局預估，今日易塞路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘早出發，以避開車潮。