　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三寶夫妻闖紅燈撞翻姊妹花落跑　妹門牙噴掉1顆讓她氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名女網友在臉書PO文抱怨，10日騎車載妹妹去上班，卻被一對夫妻闖紅燈撞上，姊妹倆側摔出去，妹妹滑得比較遠，一顆門牙還因此撞斷了，更讓她生氣的是，那對夫妻竟然直接落跑，「已經報警備案了！三寶真的無極限，真的不爽！」

夫妻闖紅燈撞上姊妹花，妹妹門牙噴飛。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO抱怨被闖紅燈三寶撞上，導致妹妹門牙脫落。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，10日載妹妹去上班的途中，一對夫妻從右側巷子闖紅燈衝出來，嚇得她緊急剎車，連髒話都還來不及罵出口就和妹妹一起側摔出去，撞擊力道之大連新買沒多久的機車車殼都整片脫落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO氣憤表示，她只有腿部挫傷，但妹妹滑得比較遠，撞斷一顆門牙，等到她們反應過來時，那對夫妻早就已經不見蹤影，事後越想越生氣，這才決定上網PO文吐苦水，「已經報警備案了！（原PO在留言區表明有拿到報案三聯單）三寶真的無極限，真的不爽！」

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示，「妹妹戴牙套還撞斷，真的撞很大力吧」、「記得求償植牙費用」、「建議改戴全罩安全帽」、「植牙一般是8萬起跳，很貴」、「記得要報案拿三聯單才會成立，還要請警方調監視器，沒有影片證明會很困難」。

也有好心網有給出2點建議，為了避免類似的狀況發生卻求償無門，第一點一定要記得裝行車記錄器，「想要靠別人不如靠自己」，第二點是一定要買第三人責任險，「不為別的就為自己，三寶太多防不勝防，最害怕對方名下沒財產，雙手一攤『老子沒錢不然你想怎樣』的那種。」

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
陳時中嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員
40題QA一次看！惡少爸「被問這題」沉默了　嘆大氣10秒後搖
LIVE／ET午間新聞：最新畫面！惡少父母下跪求原諒　男大生
瑪莎惡少當兵打同袍！爸談和解「我車上有棍子」　網秒懂家教
「他平常不會這樣！」瑪莎惡少爸3金句護兒　網全看傻
快訊／瑪莎惡少爸媽下跪道歉！　雙手摀臉哭
瑪莎惡少「百桂食品」粉專重開！道歉聲明全文曝
快訊／瑪莎惡少母現身了！「年輕人就是這樣，很抱歉」
惡少爸9度鞠躬！宋母淚崩「若道歉可解決」：為何不放過我兒
快訊／瑪莎惡少爸抵醫院「家屬拒見」：盼給個機會
LIVE／瑪莎惡少爸媽赴台中榮總　親向男大生道歉！
警疑縱放瑪莎惡少慘了！　檢火速分案調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

慶蔡司175週年！光勢力品牌行動車展開全台巡迴

瑪莎惡少當兵打同袍！爸現身談和解「我車上有棍子」　網秒懂家教

春節檢疫擬放寬為7+7　專家：「後7天不偷跑」是防疫關鍵

境外生單日大增5例確診！　校園累計總數達848例

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」沉默了　嘆大氣10秒後搖頭

三寶夫妻闖紅燈撞翻姊妹花落跑　妹門牙噴掉1顆讓她氣炸

「全年無休監測」抓到23家廠商偷排廢水　環保署：裁罰超過2000萬

「他平常不會這樣！」瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全看傻眼

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

慶蔡司175週年！光勢力品牌行動車展開全台巡迴

瑪莎惡少當兵打同袍！爸現身談和解「我車上有棍子」　網秒懂家教

春節檢疫擬放寬為7+7　專家：「後7天不偷跑」是防疫關鍵

境外生單日大增5例確診！　校園累計總數達848例

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」沉默了　嘆大氣10秒後搖頭

三寶夫妻闖紅燈撞翻姊妹花落跑　妹門牙噴掉1顆讓她氣炸

「全年無休監測」抓到23家廠商偷排廢水　環保署：裁罰超過2000萬

「他平常不會這樣！」瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全看傻眼

中信盃黑豹旗／守備表現不正常　中一中5局被陽明扣倒

2貓2狗搖滾區第一排陪蹲　媽「被當坐騎」壓到腿麻：上廁所好辛苦

陳時中無罩K歌惹議　行政院：陳部長在下午記者會做說明

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

社運名醫柳林瑋又挨告　粉專《美的好朋友》前小編控妨害名譽

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」　20分鐘人生被打碎

狗女兒人氣夯吸粉搶拍照！　視網膜大讚：很有面子

愛山林加碼開發三重味全舊廠　將推600億新案鎖定首購族

核四公投前夕提出糾正案　田秋堇：時間點可說是半天意

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全傻眼

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

瑪莎惡少爸代道歉！遭爆「說詞完全偏袒」

第14輪423萬人今起雙軌預約　7項QA一次看

更多熱門

相關新聞

彩券行被問有無賣口罩　她曝最瞎2物

彩券行被問有無賣口罩　她曝最瞎2物

開店做生意難免會遇到「要求特殊」的客人。一名在彩券行工作的女網友上網PO文抱怨，從去年疫情開始就有很多路人會跑來問，「小姐，妳們有賣口罩嗎？」這就算了，最誇張的是竟然有人跑來討要雨衣、安全帽。而這篇文章也釣出不少同行人留言認同，「真的，同是彩券行，有些人進來真的突然（讓我）以為自己在五金行上班。」

穿孫芸芸同款鞋被酸　人妻神回20字

穿孫芸芸同款鞋被酸　人妻神回20字

店員從小孩旁「上熱咖啡」2寶媽氣到想翻桌

店員從小孩旁「上熱咖啡」2寶媽氣到想翻桌

非營業時間狂催加油　她回一句話挨嗆

非營業時間狂催加油　她回一句話挨嗆

租共享機車！他開車箱驚見「滿滿水母」

租共享機車！他開車箱驚見「滿滿水母」

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面