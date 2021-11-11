三寶夫妻闖紅燈撞翻姊妹花落跑　妹門牙噴掉1顆讓她氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名女網友在臉書PO文抱怨，10日騎車載妹妹去上班，卻被一對夫妻闖紅燈撞上，姊妹倆側摔出去，妹妹滑得比較遠，一顆門牙還因此撞斷了，更讓她生氣的是，那對夫妻竟然直接落跑，「已經報警備案了！三寶真的無極限，真的不爽！」

▲原PO抱怨被闖紅燈三寶撞上，導致妹妹門牙脫落。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，10日載妹妹去上班的途中，一對夫妻從右側巷子闖紅燈衝出來，嚇得她緊急剎車，連髒話都還來不及罵出口就和妹妹一起側摔出去，撞擊力道之大連新買沒多久的機車車殼都整片脫落。

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原PO氣憤表示，她只有腿部挫傷，但妹妹滑得比較遠，撞斷一顆門牙，等到她們反應過來時，那對夫妻早就已經不見蹤影，事後越想越生氣，這才決定上網PO文吐苦水，「已經報警備案了！（原PO在留言區表明有拿到報案三聯單）三寶真的無極限，真的不爽！」

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示，「妹妹戴牙套還撞斷，真的撞很大力吧」、「記得求償植牙費用」、「建議改戴全罩安全帽」、「植牙一般是8萬起跳，很貴」、「記得要報案拿三聯單才會成立，還要請警方調監視器，沒有影片證明會很困難」。

也有好心網有給出2點建議，為了避免類似的狀況發生卻求償無門，第一點一定要記得裝行車記錄器，「想要靠別人不如靠自己」，第二點是一定要買第三人責任險，「不為別的就為自己，三寶太多防不勝防，最害怕對方名下沒財產，雙手一攤『老子沒錢不然你想怎樣』的那種。」