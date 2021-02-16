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時力黨主席任期2年4人當！　高鈺婷上任2個月創「歷任最短命」

▲▼黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷。（組合圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量歷任黨主席黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷。（組合圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量上月公布第三屆決策委員當選名單，時代力量於2月1日召開第1次預備會議，並且推舉立委陳椒華續任黨主席。事實上，時代力量創黨至今已經過3屆黨主席任期，不過自2019年時代力量爆發退黨潮以來，第3屆黨主席的任期歷經了邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華等人，邱顯智甚至在同一屆的任期內兩度擔任黨主席一職。

時代力量於2015年成立，最初採集體領導的決策制度，由黨員選出7位成員組成主席團，主席團在定期會議上互相推舉執行黨主席，該制度共運作2任。第1、2任黨主席由前立委黃國昌擔任，擔任期間為2015年7月2日至2019年3月1日，為期3年8個月，第2任期屆滿後卸任。

現任時代力量立法院黨團總召邱顯智於2019年3月1日當選為時代力量第三屆黨主席，卻在同年8月因為立委林昶佐、洪慈庸接連出走，隨後主動辭去黨主席，經時代力量緊急召開決策委員會，時任立委的徐永明在決策委員會中以過半的票數成功當選，成為時代力量第四任黨主席。

徐永明在去年7月底捲入SOGO經營權之爭，在他主動宣布退黨後，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並於三週內完成改選。經過新任決策委員推選，時任時代力量副秘書長高鈺婷成功以最年輕的35歲之姿，成為時代力量第五任黨主席。

▲▼時代力量8/29召開決策會議會後記者會，會中除了新當選的15位決策委員出席外，最引人注目的就是新當選時力0黨主席的高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鈺婷於去年8月就任時代力量黨主席。（圖／記者湯興漢攝）

不過，高鈺婷在去年11月3日無預警發出聲明，表示已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務，將以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜，也成為歷任最短命的黨主席。時代力量於11月10日召開決策會議，決議推舉立委陳椒華接任黨主席。

事實上，時代力量自2019年以來風波不斷，在1年8個月的時間之內，就依序換了邱顯智、徐永明、高鈺婷等3位黨主席，使陳椒華成為時代力量第3屆的第4位黨主席。此外，時代力量自2015年創黨以來，已經累計有馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬等12人退黨。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

▼高鈺婷去年11月無預警請辭時代力量黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量黨主席高鈺婷請辭後召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）

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