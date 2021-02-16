陳椒華續任黨主席佈局2022年大選　時力瞄準綠營首長任期屆滿縣市

▲時代力量黨主席陳椒華日前於台北市雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量上月公布第三屆決策委員當選名單，並於2月1日召開第1次預備會議，並且推舉立委陳椒華續任黨主席，任期將至2023年2月28日。陳椒華表示，針對執政黨2022年任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長候選人。

時代力量1月15日公布第三屆決策委員當選名單，陳椒華以632的票數成為第一高票、得票率76.24%，王婉諭拿下611票位居第二、得票率為73.7％，邱顯智則獲得586票排名第三、得票率為70.69％。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為陳椒華、王婉諭、邱顯智、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時代力量秘書長吳佩芸、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時代力量秘書長陳孟秀。

此外，3名候補決策委員則分別為時代力量智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



時代力量第3屆決策委員會議1日召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。

陳椒華日前受訪時表示，2022年的選舉是時代力量非常重要、艱鉅的挑戰，要結合中央與地方共同努力完成，目標是希望讓有地方黨部的縣市，至少先有議會黨團，同時也會努力尋找能夠代表時代力量競選2022年縣市長的候選人。

有關2022年的縣市長候選人，陳椒華指出，目前有幾個縣市是大家都會提到的，「比較有希望的縣市，我們會積極努力洽談可以跟時代力量合作的候選人」，不過目前還沒有定案，時代力量還在持續努力。

陳椒華強調，目前討論還沒有開始，她會私下再找大家詢問，討論的重點還是在執政黨任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，是否能夠推出代表時代力量參選的候選人。至於未來是否劍指台北市、新竹市，陳椒華則說，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。

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