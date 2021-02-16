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陳椒華續任黨主席佈局2022年大選　時力瞄準綠營首長任期屆滿縣市

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席陳椒華日前於台北市雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量上月公布第三屆決策委員當選名單，並於2月1日召開第1次預備會議，並且推舉立委陳椒華續任黨主席，任期將至2023年2月28日。陳椒華表示，針對執政黨2022年任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長候選人。

時代力量1月15日公布第三屆決策委員當選名單，陳椒華以632的票數成為第一高票、得票率76.24%，王婉諭拿下611票位居第二、得票率為73.7％，邱顯智則獲得586票排名第三、得票率為70.69％。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為陳椒華、王婉諭、邱顯智、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時代力量秘書長吳佩芸、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時代力量秘書長陳孟秀。

此外，3名候補決策委員則分別為時代力量智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱。

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）

時代力量第3屆決策委員會議1日召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。

陳椒華日前受訪時表示，2022年的選舉是時代力量非常重要、艱鉅的挑戰，要結合中央與地方共同努力完成，目標是希望讓有地方黨部的縣市，至少先有議會黨團，同時也會努力尋找能夠代表時代力量競選2022年縣市長的候選人。

有關2022年的縣市長候選人，陳椒華指出，目前有幾個縣市是大家都會提到的，「比較有希望的縣市，我們會積極努力洽談可以跟時代力量合作的候選人」，不過目前還沒有定案，時代力量還在持續努力。

陳椒華強調，目前討論還沒有開始，她會私下再找大家詢問，討論的重點還是在執政黨任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，是否能夠推出代表時代力量參選的候選人。至於未來是否劍指台北市、新竹市，陳椒華則說，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。

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