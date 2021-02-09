緬生發表聲明批緬甸軍方違憲　時力籲即刻釋放翁山蘇姬

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕，許多緬甸人在外國發起聲援走上街頭。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），全國有數以萬計民眾昨天上街示威，規模為2007年以來最大。對此，時代力量9日召開跨國記者會，要求緬甸軍方即刻釋放翁山蘇姬、緬甸總統溫敏及其他政要，呼籲緬甸各界進行理性對話，也期盼台灣公民社會提高對緬甸情勢的關注。

時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量國際中心主任劉仕傑9日上午於中央黨部召開「緬甸亞洲四國海外留學生聯合聲明，譴責緬甸軍政府發動政變，即刻釋放翁山蘇姬與民選首長」記者會，現場除邀請緬甸在台學生代表出席外，同時與在日本、韓國及泰國的緬甸留學生進行現場連線。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華表示，時代力量長期關注亞洲民主情勢，緬甸自從2月1日爆發軍方政變以來，時代力量一直密切關注相關發展，具體協助作為包括協助聯繫在台外媒社群，提高台灣公民社會對此關注程度、會晤緬甸在台留學生代表，了解緬甸情勢。

陳椒華也說，時代力量日前也在臉書粉專及推特發文，針對緬甸軍政府發動政變一事表達嚴正譴責，並且在今天召開跨國記者會，以視訊連線方式，邀請在台灣、日本、南韓及泰國的緬甸學生共同發表聲明，盼各界持續關注緬甸情勢。

白卿芬強調，時代力量譴責緬甸軍政府違憲行為，要求緬甸軍方即刻釋放溫敏、翁山蘇姬及其他政要，呼籲緬甸各界進行理性對話，並期盼台灣公民社會提高對緬甸情勢的關注。

一同出席記者會的各國緬甸學生表示，感謝時代力量及台灣社會關注緬甸情勢發展，緬甸軍政府日前接管政府並軟禁總統及國務資政等政府要員已公然違憲，安理會受到來自中國及俄羅斯的壓力，在聲明中並未提及或譴責政變一詞。

該名學生說，緬甸在台學生非常憂慮家鄉政治的情勢發展，緬甸民主僅維持10年即遭軍方進行政變，期盼國際社會能持續施壓緬甸軍方，並且早日釋放翁山蘇姬等民選政要。

劉仕傑表示，緬甸政治情勢日漸惡化，日前有超過10萬緬甸人民上街頭表達抗議，隨後也遭警方以水柱驅離，昨天緬甸政府在下令宵禁，英國BBC將甚至之稱為緬甸自2007年番紅花革命（suffron revolution）以來，規模最大的街頭抗議。

劉仕傑強調，時代力量是唯一針對緬甸情勢召開記者會的台灣政黨，感謝緬甸學生承受極大的心理壓力，勇敢站出來共同召開記者會，也希望台灣公民社會持續關注緬甸政變情勢，並且聲援緬甸民主進程。

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