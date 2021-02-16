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獨／疫情鎖國K董聶公藍海行銷　星宇小舖商品秒殺！企業形象登峰

記者郭世賢／綜合報導

星宇航空2020年1月23日開航，緊接著就面臨了新冠疫情的全世界鎖國，航空業載客量瞬間歸零，人稱聶公的星宇航空公關長聶國維笑著說「真的是有一點不務正業，疫情的影響，航空產業一直受到重大的衝擊，我們的營業收入掉了非常多。」然而危機就是轉機，趁這時候建立特有的「星宇小舖」成功行銷驚豔秒殺的商品，經營星宇航空正面的品牌，正是鋪設著疫後航空業開展的新航道。

▲星宇航空,公關長,聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲星宇航空公關長聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

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新冠肺炎疫情震撼下，在張國煒（K董）主導下，星宇航空無意插柳柳成蔭，透過「星宇小舖」維持高話題、高關注、高聲量，原本只是扮演星宇與粉絲交流的測試站的小舖，推出的周邊小物竟引發了搶購潮，如：鑰匙圈、保溫杯、筆記本或飛機模型，可都是限量發行，因為飢餓了行銷，掀起搶購，可說是小兵立大功。

每月的營收有時高達千萬以上，雖遠遠不及機票的銷售，但是卻讓公司有形、無形的迎接疫情後的契機，「瞬時秒殺」更是星宇小舖代名詞，在無法飛行的疫情時期，小舖物件都為飛航的意象增添聯想，透過商品替代了粉絲們旅行渴望。以機上安全影片的「星探者」推出T恤、手袋、行李束帶、磁鐵、貼紙等，主打年輕族群，培養成為未來星宇粉絲。

▲▼星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE登場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇小舖。（圖／星宇航空提供）

聶國維表示，星宇小舖也重視與台灣的品牌合作，其中與台南廣富號聯名的星宇手提袋，歷經10多個月外型、布料、選色、刺繡製等選定，兩天內銷售一空。讓台灣知名的產業，透過和星宇合作新產品共創雙贏，再次被世界看見。

聶國維說，除了備受矚目的「微旅行」外，也別開生面連續辦了全世界獨一無二所謂「企業包機」，「格蘭利威」威士忌酒空中品酒會，及Samsung Galaxy Z Fold 2新機發表會，Taycan電動車品牌廣宣合作，讓飛機不再只是飛機而是另一個精品商業平台，透過議題的經營讓星宇和企業，相互拉抬聲量。

▲星宇航空,Galaxy Z Fold2。（圖／資料照／ETtoday新聞雲資）

▲星宇航空Samsung Galaxy Z Fold 2新機發表會。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

聶國維謙沖卻也豪氣地說，「我不務正業一天到晚幫著客戶去思考一些事情，如何能夠凸顯別人的品牌，順便帶動我們星宇航空的品牌，我也努力把星宇小舖的商品建立起來。」張國煒和聶國維二人，讓星宇航空行銷形象攀上顛峰，可預期的是疫情後，星宇航空即將華麗地粉墨登場。

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