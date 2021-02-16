獨／A321neo機腹「貨運滿載」　聶國維：星宇逆勢營運虧損有限

記者郭世賢／綜合報導

曾幾何時國際航空業居然完全掛勾疫病，2019年底開始全世界因新冠疫情逐一鎖國，飛機載客量急凍，不少大型航空公司以裁員、減薪、合併等，因應航空業百年來最大寒流，然而星宇、一個方興未艾的航空公司，開航日就是疫情之始，卻逆勢向上，以全國唯一原設計機腹艙載貨的A321neo客機，交出亮麗成績單，而星宇機隊雖然規模尚小，卻反而多了應變空間。

▲星宇航空董事長張國煒（中）、公關長聶國維（右）、企劃副總翟健華（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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聶國維一說到疫情影響，侃侃而談「我們才剛剛成立，機隊非常少、員工數也比較少，所以我們營運成本，那些資金流的壓力，沒有國內其他航空公司負擔那麼重，我們相對比較輕。」因此有著更高的應變力，他接著說「星宇航空目前總共4架飛機，以機隊規模來講，我們還是非常小，對我們來講，是一個有利點！｣除了高度應變之外，還有就是能開始疫後布局、超前部署。

星宇航空看準了亞洲新興市場，從2020年12月起，陸續增開曼谷、大阪、東京三大航點外，看準吉隆坡是東南亞新興市場的經濟重鎮，2021年1月5日開航吉隆坡航線。隨著亞洲市場布局逐步展開，聶國維表示，「雖然有人說神經病喔！在疫情的期間，你還繼續的開航線，但是我們不提前部署不行。｣

▲星宇機隊雖然規模很小，卻因此多了應變的空間，引起大家注目。

聶國維提到「我們確實有虧損，但虧損金額還在可以容許的範圍之中。」2020年星宇帳面上雖虧損約28億元，但大部分款項都是用在基礎建設，如：新建運籌大樓，維修棚廠、保稅大樓，這些工程即使沒有疫情，仍是必要資本支出。

聶國維表示，目前星宇航空一趟飛機大致載10到20人，但機腹下的貨艙卻幾乎全是滿載，貨運的營收基本可以支應星宇目前的變動成本，所以不論是放眼國際的布局，或因應疫情的飛機採購，都是在張國煒的運籌帷幄之中，經營絕對不是靠運氣，而是要有敏銳獨到的眼光及智慧的決斷，星宇航空具備著這樣的特質，隨時準備翱向天際。

▲星宇航空董事長張國煒親駕飛機返台。（圖／星宇航空提供）

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