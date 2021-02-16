獨／「點子王」聶國維華麗轉身　星宇成「精品航空」代名詞

記者郭世賢／綜合報導

那一年，大概是1974年從世新專校畢業之後，青澀的聶國維先去當了兵，退伍後因熱愛媒體工作，所以決定插班文化大學新聞系，然後白天當助教晚上讀書，畢業後毅然投考長榮海運編輯，從此踏上長達40年的長榮人生旅程，同時也擔任長榮發言人20年之久。

▲星宇航空公關長聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

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長榮集團幾個膾炙人口的國際行銷案，是被媒體稱為聶公的聶國維一手推動執行，如：Hello Kitty彩繪機、星空聯盟、熊貓團團、圓圓載運來台，以及金城武爆紅的那句「I see U」形象廣告，他都是幕後推手。然而誰都沒想到「最大的行銷案」，竟是他自己5年前的華麗轉身。

長榮集團2016年爆發經營權之爭，聶國維時任長榮集團發言人，而就在2月25日上午以65歲屆齡閃電退休，下午立馬接任張國煒之長榮航空發言人「新工作」，可見他與張國煒之間有密不可分的情誼；時隔不到一年後再隨著張國煒轉任新設的星宇航空公關長職務直到現在。

▲星宇航空有1千多名員工，其中有30％是追隨張國煒到星宇航空的長榮班底。（圖／星宇航空提供）



「2016年，張國煒和聶國維兩人被長榮一腳踢出來。」聶國維感慨地說，但馬上眼神閃爍出特有的堅毅及飛揚，「後來，張國煒他想要再成立航空公司，邀請我一起創立星宇航空。」果然，星宇航空幾年來，每個環節在國際間都創造出熱門話題，成為精品航空的代表。

星宇航空董事長張國煒（K董）親自駕駛新機回台、空服員的制服、機上的飛安影片、機上餐點、停機坪扶梯車、星宇小舖，以及偽出國等一系列話題，都在他不疾不徐運籌帷幄下，讓媒體及粉絲們一次又一次的引領期待，把K董在疫情期推向航空業的最高點。

▲張國煒說，不是我們要去挖角誰的人，而是曾共事過，有默契與共同的理想。（圖／星宇航空提供）

星宇航空有1千多名員工，包括前長榮航空發言人聶國維、企劃副總翟健華等主管，其中有30％是追隨張國煒到星宇航空的長榮班底。張國煒說，「不是我們要去挖角誰的人，而是曾共事過，有默契與共同的理想。」也期待著疫情後，國際天空解禁，星宇航空的精品服務能撫慰全世界苦悶的人心。

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