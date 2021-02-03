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限定半年！星宇航空三創快閃門市開幕了　曝光「空姐同款圍裙」

▲▼星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE登場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE登場，買得到空姐圍裙。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

限定半年！星宇航空品牌專賣店「星宇小舖」首間快閃門市POP-UP STORE，今（3）日於三創生活園區開幕，現場搶先發表全新跟空服員圍裙同款設計的「JX STYLE 圍裙」，成最新亮點。星宇航空公關長聶國維表示，店鋪打造出濃濃航空風格的精品店裝，並挑選多達50件熱銷商品現場展售，這是在疫情之下，努力發展出來可以跟星粉們交流溝通的管道。

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼星宇航空在三創開限定半年的快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

在今日的開幕式中，星宇航空搶先發表熱騰騰的新品「JX STYLE 圍裙」，並安排空服員推著機上餐車登場親身展示。「JX STYLE圍裙」為制服設計師林尹培袞操刀，採用與星宇航空空服員圍裙的同款設計，一口氣推出銷售版限定四色：杏仁白、乳酪黃、丹寧藍、摩卡棕，防潑水材質、三釦式可調整肩帶及胸線立體剪裁，讓圍裙實用與美觀兼具。

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼星宇航空搶先發表熱騰騰的新品「JX STYLE 圍裙」，一口氣推出4個顏色。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

聶國維表示，疫情對航空衝擊大，樂觀希望下半年旅遊市場能緩步復甦，讓星宇航空能開闢正常航線，不過，在疫情之下，也給航空產業一個多元發展的機會，星宇小舖開發周邊商品不以賺錢為目的，主要就是希望創造跟星粉溝通交流的管道。

聶國維說，星宇小舖、微旅行等去年營業額有5000多萬，光中秋月餅就佔了約1000萬，希望今年能再有10%成長率。今年還是會擇優陸續推出去年熱銷的商品，也預告將會有新商品，並透露明年還會再推出A330的飛行夾克。

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

▲星宇航空公關長聶國維表示，星宇小舖是在疫情之下發展出可以跟星粉溝通交流的管道。（圖／記者賴文萱攝）

「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」外觀設計以星宇企業色曜石灰點綴大地金，展示櫃構造模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，並特別規劃星宇航空爆紅的安全影片「STARWONDERERS星探者」週邊專區，各項商品就像是自行李輸送口緩緩送出，一一陳列在輸送帶上，再飾以燈條增添整體科技感。

▲▼星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE登場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇小舖三創快閃門市，店舖地面設計為機場跑道。（圖／星宇航空提供）

店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，跑道編號05L、23R取自桃園機場跑道編號，讓民眾就算暫時無法出國，也能在星宇小舖三創店感受即將起飛的感覺。開幕首周六、日下午13:00-18:00，現場也會安排空服員於門市與粉絲互動合影。

▲▼星宇航空三創開快閃門市。（圖／記者賴文萱攝）

▲為歡慶開幕，即日起至3月2日，單日單筆不限金額消費即贈「星探者蛋寶新年春聯」1張。（圖／記者賴文萱攝）

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