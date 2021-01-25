星宇航空首度跨界7-11推「限定異國商品」　首波主打2款沖繩甜點

▲星宇航空攜手7-11推出限定零食、飲料商品，滿足舌尖味蕾偽出國。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為了讓更多民眾能體驗到星宇航空優質的週邊商品及機上美食，星宇航空特別與7-11合作，不只是星宇小舖商品首次於其他通路平台上架，也是國內航空公司首度與超商共同推薦航點主題零食、飲品，讓大家不用出國，就能輕鬆在家享用。

這次多款限定商品主要以星宇航空既有及即將開航航點為發想，雙方耗時半年以上的企劃討論，打造出多款甜點、零食、飲料等異國風味商品。首波推出兩款沖繩系手工甜點，即日起在7-ELEVEN門市銷售，採預購3日後取貨。

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▲星宇航空攜手7-11推出限定零食、飲料商品，此外，即日起星宇小舖限定商品也將在門市同步開放預購。（圖／星宇航空提供）

以日本沖繩特產為主題，新品「沖繩雪鹽焦糖重乳酪」，一口咬下吃得到原味及焦糖雙層重乳酪，添加「宮古島海鹽」則呈現出乳酪濃醇鹹甜的層次風味。

另一款「沖繩黑糖麻糬厚生捲」，添加沖繩黑糖製成的黑糖醬及鮮奶油，以黃金比例搭配黑糖風味蛋糕體，香醇不甜膩，年節前送禮自用兩相宜。

第二波合作商品將於2月10日起獨家推出4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及2款全新飲品。以日本沖繩特產黑糖製作的乖乖黑糖奇米星、黑糖飛機餅乾，特殊餅體造型讓人一口接一口超涮嘴，另一款波的多洋芋片沖繩嚴選島鹽風味單純調味口感鮮脆，2月10日至2月23日將加入「好運犇來」主題專案架，可享指定商品2件8折3件77折優惠。

▲第二波合作商品將於2月10日起獨家推出4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及2款全新飲品。（圖／星宇航空提供）

此外，即日起星宇航空小舖限定商品也將在7-ELEVEN門市同步開放預購，包括2021精裝筆記本、音樂鈴、首航航點紀念杯組、星探者旅行組、甚至星宇航空獨家限定的蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋以及星宇航空機上飲品VDS100% 胡蘿蔔綜合蔬果汁等精選商品，通通可以到門市預購取貨，讓喜愛星宇航空的星迷們購買更方便。

星宇航空表示，所有商品皆為期間限定、限量發售，即日起發售，另也預告，未來將陸續推出更多商品種類及多面向的合作。

▲▼「全家X哈根達斯」推雪融拿鐵。（圖／記者蕭筠攝）

另外，全家也宣布連2年推出「全家X哈根達斯」聯名「巧雪可可」，將整支哈根達斯雪糕放進熱巧克力當中，每每一推出就掀起搶喝潮，夯到不行。今年改版後再度登場打造這杯「雪融拿鐵」，選用經典拿鐵作為基底，接著同樣將一整支濃醇的哈根達斯比利時巧克力榛果雪糕放進去，隨著雪糕融化，每一口都充斥著苦甜的巧克力以及榛果粒增添口感，冷熱交錯口感實在太罪惡，1月27日限量開賣，至2月23日止還有6折嚐鮮價，把握機會搶喝。

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