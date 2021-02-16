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獨／「立足東南亞、前進北美」張國煒：疫情有利星宇先以小搏大

記者郭世賢／綜合報導

全世界目前依然受新冠疫情肆虐，星宇航空董事長張國煒認為，「2021年的航空業恐仍難以樂觀，且全球航空市場會再次洗牌。」因此，星宇決定「定位高端精品航空、立足東南亞市場，前進北美航線｣。疫情迷霧之中，張國煒展現雄才大略，要率星宇飛向藍天。

▲▼星宇航空發言人聶國維出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空發言人聶國維出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

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聶國維說，其實張國煒深知精品創意行銷的重要，早在2005年力主長榮航空飛機彩繪Hello Kitty，雖然和長榮集團創辦人張榮發先生理念有所衝突，但Kitty機卻成為長榮航空招牌。而現在的星宇，張國煒更以「跑車大明星」Taycan電動車，在星宇航機前一字排開，讓2者品牌的DNA完美契合，格蘭利威也和星宇航空攜手合作「高空品酒會」，彼此大幅增加民眾的好感度。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲張國煒說，若沒疫情，其他航空公司營收都是正數，現在大家都虧損，反而星宇虧損較少。（圖／星宇航空提供）

以精品航空打開國際知名度後，聶認為接下來，「我們一定要把整個東南亞的市場建立起來，以準備為我們北美的長程航線佈局」，因疫情國際航空巨頭元氣大傷，星宇航空反而是小傷，張國煒也說：「若沒疫情，其他航空公司營收都是正數，現在大家都虧損，反而星宇虧損較少。」

因為星宇航空是「精品航空公司」，對飛安、服務必須更有堅持，所以模擬機、訓練艙、運籌中心、免稅大樓、機棚廠必須靠自己建立掌握，才能完全控制服務品質，而這些就是星宇現在主要支出，無關疫情與營運， 張國煒還說，「如果沒有疫情，星宇航空可能還會更倒楣」。因為疫情打破航空業的現狀，原本的危機在運籌帷幄中成了轉機， 反而是打造一個高抗壓航空公司的契機。

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▲星宇航空董事長張國煒。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

▲星宇航空,公關長,聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲星宇航空公關長聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

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