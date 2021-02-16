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彈藥庫變生態公園　北市走春來富陽公園上一堂自然課

▲▼北市富陽生態公園。（圖／公園處提供）

▲富陽自然生態公園保留大量的原始生態環境，是過年走春的好去處。（圖／公園處提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節7天連假想出門又害怕複雜的交通路程嗎？北市公園處推薦在台北市過年的民眾們，一定要到富陽自然生態公園一趟，只需要搭捷運到麟光站，再漫步幾分鐘，便可置身於帶有清新氣息、如世外桃源般的富陽自然生態公園。

公園處表示，位於台北市大安區富陽街底的富陽自然生態公園，因為前身是軍事彈藥庫屬管制區域的關係，意外保留了珍貴的原始生態環境。公園規劃區域包含入口解說區、生態水道區、軍事涵洞遺址區、自然生態演替區、賞蝶區、次生林相觀察區、溼地生態觀察區及戀戀蟬聲休憩區等8大主題區。

青年公園管理所王淑雅主任表示，適合小動物居住的富陽自然生態公園內，棲息著五色鳥、小彎嘴畫眉、紅嘴黑鵯、臺北樹蛙等，更有多樣化的植物遍布，如台灣萍蓬草、小杏菜、筆筒樹、烏桕等，行走其中只覺處處都是大自然精心準備的驚喜，適合全家大小一同前來共享美麗的景色。

公園處提醒，近期因新冠狀肺炎持續延燒，出遊時可選擇通風良好的戶外場域，請保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並請佩戴口罩。配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，富陽自然生態公園現場不提供飲食販賣，現場活動因疫情狀況而隨時做彈性修改，請民眾多加注意。

▲▼北市富陽生態公園。（圖／公園處提供）

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