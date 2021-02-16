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忘不了全盛期綠蓋！他求新一代「奶蓋之王」　飲料控推爆這1家

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲喝手搖飲是台灣人日常。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣人愛喝手搖飲，一年四季都不例外，甚至幾種經典飲料都是來自國人創意，像是珍珠奶茶、奶蓋等等。就有網友發文指出，說他一直忘不了綠蓋的奶蓋，但比起全盛期，綠蓋已經倒了很多家，「我看現在好多飲料店都賣奶蓋，但好不好喝又是另外一回事，好奇大家心目中的奶蓋之王？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「大家心目中的奶蓋之王？」文中提到曾經紅極一時的「LATTEA 綠蓋茶· 館」，「一直忘不了綠蓋的奶蓋啊啊啊！好像也倒了滿多家。」原PO接著也說，他看到現在很多飲料店都賣起奶蓋，認為好不好喝又是另外一回事，「好奇大家心目中的奶蓋之王？我還在尋找。」

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貼文一出，就有網友超有感，「唯一支持綠蓋」、「綠蓋+1」、「上一次喝綠蓋好像是5年前」、「綠蓋，心中永遠的第一名，但一直漲價」、「綠蓋啦！高中的最愛」、「綠蓋奶蓋真的好吃QWQ」、「綠蓋！」其中，現在最受歡迎的是這一家的奶蓋，「我喜歡貢茶」、「只服貢茶」、「10年前的貢茶，現在哪裡還有啊？抹茶奶蓋根本神」、「不得不說貢茶才是奶蓋領頭羊。」

還有人則是熱心推薦，「雖然不算奶蓋系列，但85的海鹽青不錯」、「竟然沒人推麻古的芝芝」、「一沐日，奶蓋紅茶！喝過最好喝，品質穩定的」、「推功夫茶，有驚豔到」、「喜歡NUTTEA的堅果奶蓋，很香濃」、「唯一推薦奉茶，可惜只有台南有」、「師大有一家木木口，起司奶蓋很推，重點才35，cp爆表。」

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