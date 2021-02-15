PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝光　網驚呼認不出

▲小馮素顏入鏡。（圖／翻攝自YouTube／柯氏兄弟一起延畢）

記者施怡妏／綜合報導

2018年以全校第一名考進台大醫學系的馮琪淯「小馮」一夕爆紅，不僅亮眼成績備受關注，白皙清純的臉蛋更在PTT掀起一波討論。然而，有眼尖的網友發現，小馮現身在YouTube「柯氏兄弟一起延畢」最新的影片中，不僅素顏還大露香肩，引起許多網友討論，不少人都紛紛大喊「素顏完全認不出來！」

台大醫學系延畢YouTuber「柯氏兄弟一起延畢」13日上傳新影片，搞笑分享滅蟑螂的神器，但影片中竟藏著大亮點，在影片1分27秒時，竟然出現小馮的身影，穿著淺褐色襯衫，露出香肩以及黑色的小可愛性感入鏡，還戴著眼鏡大方秀出素顏模樣，跪坐在沙發上看柯氏兄弟搞笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友驚呼「認不出」。（圖／翻攝自YouTube／柯氏兄弟一起延畢）

不少網友看完後震驚，小馮素顏跟上妝時甜美的形象差距頗大，紛紛驚呼「認不出」、「怎麼不太像小馮」、「你的人臉辨識系統怎麼這麼強啊，我完全認不出來」、「不是吧，怎麼這麼不像」、「不！女神」。還有不少人猜測，小馮與柯氏兄弟的關係，「這也不是她第一次出現在他們的影片裡面了，之前還曾經被柯醫師給載走」。

▲▼小馮模樣甜美可愛。（圖／翻攝黑男YouTube）

事實上，小馮多次在個人Instagram上分享求學心情，去年9月時也曾在YouTuber黑男的影片中，分享讀醫學系辛苦的一面，目前是大三生，未來還有4年的書要讀，畢業將走入醫界，實習之後就會決定科系，而醫學系最辛苦的就是競爭及壓力大，同學都非常認真、聰明，「即使你覺得表現還不錯，大家都比你更不錯」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（小馮出現在1:27）