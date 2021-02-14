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蒼藍鴿打臉愛莉莎莎！YouTube訂閱數「直線暴增」　1天增加1.6萬

▲愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　遭台大醫生打臉…網灌爆：下架！（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」遭台大醫生打臉。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎先前挑戰「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，被台大兒科醫師「蒼藍鴿」批評是誤導觀眾，12日拍攝影片質疑對方言論，卻又遭到許多醫療人員嚴厲批評，13日終於發文道歉，然而，有網友發現經過此事件之後，蒼藍鴿的YouTube的訂閱數「直線上漲」，不到一天的時間就爆增近萬人。

網友在PTT版上發文，蒼藍鴿12日的訂閱數是37.9萬，先前都以4天增加千人的速度前進，經過13日愛莉莎莎的事件之後，訂閱數在13日晚間已經增加到38.8萬，不到一天的時間就爆增近萬人，根據數據統計，13日一天就增加1.6萬訂閱數。截至今天早上10時，蒼藍鴿YouTube訂閱數已經來到39.8萬，看來人氣確實直線上升中。

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網友們紛紛在底下留言，「台灣人是不是很愛吵一吵當名人」。但也有網友指出，蒼藍鴿並沒有要藉此蹭熱度，「認真說，蒼藍鴿沒有刻意去蹭，是愛莉莎莎發第二篇（影片），直接惹怒醫界，第一次的時候訂閱數沒有明顯增長，第二次根本就是幫蒼藍鴿抬轎，但說真的蒼藍鴿每次講比較深的東西都會變無聊」、「他那個影片早在一個月前就發了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地 ）

▲蒼藍鴿訂閱數暴增。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地 ）

▲▼ 。（圖／翻攝自socialblade網站）

▲蒼藍鴿訂閱數數據資料。（圖／翻攝自socialblade網站

回顧此事件，愛莉莎莎在去年11月發表一部影片，提到自己靠著「喝橄欖油加葡萄柚汁」排膽結石，還記錄了7天療法全過程，遭到台大兒科醫師蒼藍鴿斥責是誤導觀眾。對此，愛莉莎莎也在2月12日上傳影片，標題寫著「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」，強調自己在拍攝之前其實也做了很多功課，因此不會為此道歉或刪除影片，也不排除提告。

然而，愛莉莎莎發表回應影片之後，引來更多醫療人員指責批評。被砲火攻擊後，愛莉莎莎先是關閉回應蒼藍鴿的該支影片留言，但經過一日的風波發酵後重新開放，並留下道歉文字，「我已經準備好來了解並接受所有人的建議，我會在過年這段時間好好吸收並了解每一則留言」。

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