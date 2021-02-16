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準備當媽咪！女子勤跑產檢「一切正常」…產子竟生下畸形兒

▲▼女子到醫院進行產檢，結果一切正常，生下來的卻是畸形兒。（圖／翻攝陸媒）

▲女子到醫院進行產檢，結果一切正常，生下來的卻是畸形兒。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

產檢是每個孕婦必經的過程，就是要確保胎兒正常、健康。河南省洛陽市一名張姓女子懷孕後，到醫院進行產檢，每次結果都顯示胎兒正常，沒想到生下孩子後，竟然發現是個畸形兒，不但顱骨有缺陷，鼻樑也塌陷了。

綜合陸媒報導，張女懷孕後，每次都是前往洛陽安和醫院進行產檢，所有產檢套餐都跑過，花了大筆金錢，就是為了確保胎兒正常。

整個孕期當中，張女特別注意身體，就連感冒都沒有過，一家人期盼著孩子健康、平安地出生，而醫院報告也顯示一切正常。沒想到，張女2020年2月14日產子後，竟然發現孩子是個畸形兒。

張女的孩子顱骨有缺陷、鼻梁塌陷，左手還多了一根手指，全家人看到孩子的長相，猶如晴天霹靂一般。張女相當崩潰，明明每次產檢都正常，超音波檢查也沒發現畸形，為何孩子出生後，竟然成了畸形兒？

▼女子懷孕後，多次到同一家醫院產檢，結果都正常，生下來卻是畸形兒。（示意圖／Pexels）

▲▼女人,婦科,醫生。（圖／Pexels）

為了替孩子動手術，張女跑遍了各大醫院，沒想到，竟然要動開顱手術，進行顱骨重建，至少要動3次手術才能完成，費用高達30萬元（人民幣，下同，約新台幣130萬元），醫師還建議，怕孩子長大會自卑，盡量在上幼兒園以前動完手術。

張女指控，當時就醫時，身邊都帶著安和醫院的檢查單，許多醫生一眼就能看出問題，為何安和醫院的醫師卻看不出來。張女多次向安和醫院討說法，卻被對方以「常規採檢發現不了問題」為由推託，讓她難以接受。

張女將事件投訴媒體，安和醫院隨即成立糾紛小組，但雙方意見未能一致，院方願意給予5,000到8,000元（約新台幣2萬1,000元到3萬4,000元）的人道援助，但不願意支付手術的費用。

安和醫院說明，若家屬有疑慮，可以做醫學鑑定，走法律途徑來解決糾紛，若真的是院方有問題，會承擔起應負的責任。

▼女子指控，到其他醫院看診，醫師馬上看出問題，唯獨安和醫院表示「一切正常」。（圖／翻攝陸媒）

▲▼女子到醫院進行產檢，結果一切正常，生下來的卻是畸形兒。（圖／翻攝陸媒）

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