英調查：大學畢業生焦慮感超高　幸福感慘輸1群人！關鍵原因曝

▲大學畢業生的焦慮感較高，幸福感也相對較低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

對許多人來說，一路唸書到大學畢業，順利找到工作，或許就能邁向幸福人生。但根據英國最新調查，大學畢業生幸福感遠不如其他未念大學的年輕人，尤其焦慮感更高，其中大學畢業後有工作的人，只有32.6%認為他們生活中所做的事情是有價值的。

根據英國教育部學生事務辦公室（Office for Students，OfS）最新調查指出，大學畢業生的幸褔指數遠不如一般未念大學的年輕人；相對而言，非裔畢業生的幸福指數最高，其次是亞裔，最後才是白人。另外，儘管女性畢業生認為她們所做的事情比男性畢業生更有意義，但收入相對較低，因此焦慮程度更高。

這份調查是根據英國大學、研究所共21.5萬名學生，在畢業15個月後所做的統計。一般來說，有40.9%年輕人焦慮程度屬於「很低」，但在大學畢業生之中，屬於該類別的人僅佔27.5%；另方面，只有32.6%畢業生認為他們生活所做的事情有價值，低於一般年輕人的36.1%。

另一項重要指標則是，在大學時期有利用課餘時間打工的人，其畢業後的生活滿意度也高於那些沒有打工過的人。學生事務辦公室表示，影響學生畢業後選擇的道路和幸福感的原因有很多，「大學畢業生那體悟到當今勞動力市場所面臨的挑戰，有沒有在就學期間做好準備，這對他們來說非常重要。」

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