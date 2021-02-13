封殺BBC被批「限制新聞自由」　陸稱西方國家雙標

▲英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）北京辦公室。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸12日宣布封殺BBC世界新聞台，引起西方國家反彈，美國、英國、歐盟紛紛發聲表態。對此，中國駐英使館、駐歐盟使團13日發表聲明回應，指控西方國家才是「雙重標準」，稱BBC涉華報導熱衷編造「世紀謊言。」

英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）在報導維吾爾族「遭迫害的遭遇」後，被中國國家廣播電視總局禁播，不允許在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

▲中國大陸封殺BBC世界新聞台，西方輿論強力反彈。（圖／翻攝央視）

對此，美國國務院發言人表態譴責中國政府，呼籲北京當局允許自由的媒體近用權；英國外交部、歐盟也表示，中國當局的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。

對此，中國駐歐盟使團發言人13日指出，打擊虛假訊息不能有雙重標準，雙重標準下的新聞自由只能是虛假訊息的自由。聲明稱，中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，和世界各國的通行做法一致，中方相關決定完全正當合法。

對於香港電台跟進封殺BBC，也被歐盟、英國反對，中國駐歐盟使團稱，歐方無權藉此對香港國安法說三道四。

中國駐英大使館還說，BBC涉華報導熱衷編造「世紀謊言」，不僅違背新聞職業道德，更充斥嚴重的雙重標準和深刻的意識形態偏見，引起中國人民的極大憤慨。敦促BBC停止惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府，並採取切實措施消除相關報導產生的惡劣影響。

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