用工業爆竹自製超壯觀煙火　不慎引爆！屋頂噴飛「他右手全炸爛」

▲一名在工地上班的男子想自製大型煙火，卻不慎炸掉自家房子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電編譯

一名英國男子卡爾（Paul Carr）為了製造出更壯觀的煙火，決定將2個工業用的爆竹組裝在一起，卻不小心引燃，火藥瞬間爆炸，發出巨大轟隆聲響的同時，母親花錢租下的房子直接被炸破屋頂，所有家具全數夷為平地，爆炸威力大到連鄰居家牆上的時鐘也遭震倒在地，卡爾本人則失去了他的右手與左手2根手指。

根據《每日星報》、《利物浦回聲報》報導，這場荒唐又驚險的爆炸意外發生在2017年的利物浦，當時25歲的卡爾與母親一同住在安菲爾德足球場（Anfield Football Stadium）附近租屋處，9月12日下午5時卡爾在家中試圖將2個工業用爆竹敲碎、磨成火藥，想將之合併成一個更高強度、更壯觀的煙火。

檢察官達菲（Jonathan Duffy）表示，爆炸威力強大，鄰居都聽見「碰！」的巨大聲響，有人牆上時鐘掉到地上，也有人衝到街上查看，便發現卡爾家被火勢吞沒，滾滾黑煙從屋頂竄出。據報導，卡爾的8歲堂弟與母親當時待在1樓，吸入濃煙被送往醫院後沒有大礙，但待在閣樓的卡爾不僅炸毀右手，也失去了左手食指與拇指。

Man loses hand in horror fireworks explosion which blew roof off his mum's house https://t.co/qqjzvrJ7jo — Daily Star (@dailystar) February 11, 2021

報導指出，卡爾昏迷許久，直到3個多月後才能接受審問，卻告訴警方自己對報炸沒有任何記憶。但達菲表示，一名護士證實卡爾曾對她坦承，「爆炸的時候他還手裡拿著電動攪拌機。」後來卡爾在法庭上承認自己是想製造更壯觀的煙火爆炸。法官認為，在建築工地上班的卡爾明知炸藥的危險性，仍然讓全家人跟著冒險，因此判處他20年監禁、緩刑2年，以及20天行為矯正活動。

He unintentionally caused a huge fire that destroyed his bedroom https://t.co/Jfeu5yTFDB — Liverpool Echo (@LivEchonews) February 11, 2021

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