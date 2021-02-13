華為出招保孟晚舟　要英國法院討匯豐銀「關鍵檔案」

▲孟晚舟戴電子腳鐐。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

為力保「華為千金」孟晚舟，不會從加拿大被引渡到美國，當地時間12日，英媒報導華為將透過孟晚舟的律師，向倫敦高等法院提出訴訟申請，好獲取滙豐銀行的帳本等關鍵檔案。

綜合BBC、《衛報》報導，華為此舉意在證明，美方指控孟晚舟隱瞞華為與香港星通科技有限公司關聯，誤導滙豐銀行繼續向華為提供服務的情况不屬實。

▲華為近期對外動作頻頻。（圖／CFP）

報導稱，這是華為試圖封鎖孟晚舟從加拿大，被引渡到美國所作的努力。據了解，華為首席財務官孟晚舟的律師，將根據《銀行薄記證據法》向倫敦高等法院提出申請。

如若申請通過，華為方可尋求法院命令，獲得、檢查和複製分類賬、現金帳簿和會計帳簿等檔案。這將有助於了解滙豐銀行中有哪些人知情，因為華為方認為，滙豐號稱不清楚華為與香港星通的關係，是公然撒謊。

自2018年12月1日孟晚舟在加拿大溫哥華，被加拿大警方扣押至今，案件已耗時超過兩年。美國時間2月8日，華為還向美國第五巡迴上訴法院提交一份上訴，要求對美國聯邦通信委員會於2020年做出的一項，將華為、中興列為「美國國家安全威脅」名單的裁决，進行複審。

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