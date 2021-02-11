研究揭殘酷真相！被「胖死」的英國人飆增　比吸菸死亡率更高

▲研究指出，英國部份地區的肥胖致死人數，早在7年就已經超越吸菸引發的死亡人數。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

記者張寧倢／編譯

蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）研究指出，近年來隨著垃圾食品比香菸更受歡迎，每年由肥胖問題引發的死亡人數已經超越了因吸菸而死的人數。數據指出，英格蘭與蘇格蘭地區死亡的吸菸患者，在2003年至2017年間下降了3.7%，但因體重過重死亡比例卻上升至5.2%。

根據《每日郵報》報導，格拉斯哥大學針對平均年齡為50歲的19萬2239名英國成年人進行研究，吸菸患者死亡比例14年間從23.1%下降為19.4%，而肥胖者的死亡比例卻從17.9%上升至23.1%，早在2014年肥胖致死的人數就已超越吸菸，產生了「黃金交叉」。

▲研究團隊認為，人們對香菸危害已產生警戒心，卻愛吃垃圾食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

於此同時，英格蘭與蘇格蘭地區2003年至2017年以來，吸菸率從26%下降至18%，肥胖率卻從23%上升至29%。另外，研究也發現，自2006年以來肥胖也可能導致了更多老年人死亡，在2017年的數據中，65歲以上族群因肥胖死亡的比例多出吸菸致死率達3.5個百分點。

研究負責人佩爾（Jill Pell）教授表示，幾十年來，吸菸成為了公共衛生的主目標，但在採取行動減少吸菸危害之前，早就知道肥胖有害健康，「我們不能在肥胖問題上停滯，解決肥胖問題也需要類似香菸包裝法規的公共政策。」

更多國際新聞

►百萬YouTuber「跟親妹接吻」超開放 24hrs挑戰網看傻：竟然做了

►線上授課「靜音2hrs」…教授得知真相傻了！ 20學生乾等下課

►Google地圖見「神秘釘子戶」 周圍全被挖！網曝1可能：還有人住

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►克蘭詩美容油霸主！把紋路都趕走