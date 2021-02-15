防疫升級奏效　鄭文燦：桃園各大景區遊客數回籠約7至8成

▲鄭市長在台茂購物中心發送福袋給市民朋友。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

趁著年假，桃園市長鄭文燦15日視察蘆竹區台茂購物中心防疫措施表示，隨著部桃專案階段性落幕，桃園防疫升級奏效，春節期間各大景點人潮逐漸回流，而台茂購物中心擁有許多優質品牌及美食餐廳，值得大家來台茂逛街消費，市府也規劃疫後推動新一波旅遊振興，希望恢復民眾消費信心及旅遊信心。

▲鄭市長在台茂購物中心發送福袋給市民朋友。（圖／市府提供）

鄭市長提到，透過部桃擴大回溯方案及清零計畫等，本土疫情風險獲得妥善控制，春節期間民眾出門旅遊及消費意願提升，各大景區遊客數回籠約7至8成。鄭市長也重申桃園不是疫區，希望在防疫安全條件底下，推動新一波旅遊振興，歡迎民眾踴躍來桃園觀光旅遊及消費。

▲台茂購物中心持續落實防疫措施。（圖／市府提供）

陪同鄭市長視察台茂購物中心的樂富一號不動產投資信託基金總經理林超驊表示，台茂購物中心持續落實防疫措施，例如於商場入口處提供酒精消毒；館內人流上限為50%；服務台外借嬰兒車服務使用前後確實消毒；化妝品區暫停試用服務；公共區域定時消毒等，讓消費者安心購物。鄭市長同時也在台茂購物中心發送福袋給市民朋友，期大家牛年平安！

・歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手