林英哲88創作展「戀戀台灣風情」　看見牛對農村的貢獻

▲林英哲88創作展「戀戀台灣風情」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園知名畫家林英哲老師88創作展、以「戀戀台灣風情」為主題，於桃園文化局3樓第一、第二展覽室，展出近期作品80餘件，以寫實水彩表現方式創作，記憶中的台灣農村記憶，畫作有多幅和牛有關的水牛、牛車、牛車路、土角厝、農忙人物及農村景物等，展期迄2月21日，歡迎民眾來感受牛對早年農村的貢獻及深厚的台灣鄉土情。

▲林英哲88創作展展出的畫作有多幅和牛有關的水牛、牛車、牛車路等。（圖／文化局提供）

文化局長莊秀美15日指出，林英哲老師的「鄉土系列」創作作品技法純熟，表達強烈土地意識及情感，並以創作為後代子孫保留珍貴傳統鄉村景象，廣獲民眾喜愛與讚賞。定居桃園後，老師以專題系列研究台灣和桃園在地的風土文物。對老師而言，本土不是一種風格或主義，而是他和土地的關係，以及他對生活的體認。

▲▼林英哲88創作展「戀戀台灣風情」。（圖／文化局提供）

現年88歲的林英哲老師，曾於日本千葉縣琦玉縣文化中心個展及聯展，並獲藝術大賞。他的繪畫啟蒙來自於開相館的父親傳授他照相的知識和技術，及11歲時遇到吳梅嶺老師指導素描寫生技巧。這些技術的養成，使得林英哲老師有敏銳觀察和嚴謹構圖取景的概念，也造就其「寫實再現」的水彩技法。林老師自幼學畫，後來因為事業繁忙而停頓，直到75歲退休後，才開始認真投入創作，但是他的技法卻相當嫻熟精細，充滿台灣人文與土地的氣息。

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