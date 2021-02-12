百位國際藝術家親繪明信片「溫暖過牛年」　重拾手寫溫度送祝福

▲展覽中陳列百位世界藝術家親繪明信片。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

「見信如晤」的概念在現代已成為珍貴的事情，人手一機逐漸取代手寫書信，為找回信紙和字句帶來的溫暖，文化部資產局從2月1日至3月31日舉辦「家．團圓：臺灣家書郵遞藝術展」，配合辛丑牛年生肖，邀請全球藝術家與設計師繪製並郵寄明信片，來讓民眾找回心手相連的溫度與感動。

活動策展人方曉瑋表示，回顧去年受到新冠肺炎的影響，部分民眾受限疫情無法外出，只得透過網路對外聯絡，人際關係更顯疏離，資產局找來藝術家林磐聳以「家書」的發想，再次串起大家的距離，同時邀請來自近20個國家、地區，共約200多位的世界知名藝術家與設計師共同參與，其中還包含JAGDA日本平面設計師協會理事小川明生、泰國創意經濟局執行長Apisit Laistrooglai、香港設計師協會原理事長葉智榮、中國《姜子牙》動畫片導演李煒、台灣美術院院長江明賢、KECD韓國現代設計協會理事長柳允皓、中華民國美術設計協會理事長林文彥等人。

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▲活動策展人方曉瑋教授(左)導覽介紹展出作品。（圖／記者游宗樺翻攝）

方曉瑋說明，藝術展分為4大主題，由受邀藝術家與設計師繪製並郵寄明信片，透過上面的郵票、郵戳，見證當下的時空。第一展區「台灣家書」展出共500張明信片。由有「台灣設計界導師」之稱的林磐聳，從2007年起在世界點滴刻畫當下的所見所聞與感想，透過每張明信片的不同面貌，親手繪製郵寄的家書更顯溫暖與珍貴。

而第二展區「 設．計．家．書 」邀請來自世界各地的創作家，如日本設計國寶永井一正、捷克布魯諾國際平面設計雙年展協會理事長Jan Rajluch、丹麥Finn Nygaard Design創辦人Finn Nygarrd、芬蘭知名設計師Pekka Loiri等人，透過共300張明信片來表達出對台灣的珍愛與祝福，同時期盼讓全球有更多人能看到台灣的設計精神和豐沛藝術。

▲民眾參展可領取限量牛年版印年畫海報及精美紅包袋。（圖／記者游宗樺翻攝）

第三、四展區分別為「喜迎旺牛年」、「信福臺灣」，結合2021辛丑牛年，準備一甩新冠肺癌陰霾，透過世界各地的藝術家與設計師， 一同參與明信片的郵遞藝術。在林磐聳的規劃下，認為身處在數位時代，大家恐怕已經忘記了書寫的溫度，所以安排參展民眾，透過親手手繪或郵寄明信片的方式，寫下祝福台灣的文字，重拾手寫與手繪的溫度。

方曉瑋說，藝術展為期2個月，提供參展民眾林磐聳設計的限量牛年版印年畫海報及精美紅包袋，供民眾領取，但數量有限發完為止，同時現場也備有繪畫用具及明信片，讓民眾創作和祝福語能掛在現場的許願樹上，為自己、親人朋友及台灣祈福，也可帶回去郵寄給想傳達祝福的親人朋友，在新的一年中為大家帶來溫度與感動。