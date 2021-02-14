　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

▲▼國道北上車潮塞爆　多處路段「紫爆、紅爆」。（圖／高公局）

▲國道北上車潮湧現，多處路段深夜仍「紅爆」；點圖可放大。（圖／高公局）

記者柯沛辰／台北報導

國道初三湧現北返及出遊車潮，部分路段從下午就開始塞，目前國3新竹段北上「紫爆」，其餘北上路段也呈現紅色，時速不超過40公里，因此大多數用路人只能走走停停，塞在車陣中。

根據高公局資料，直至深夜11點20分，國1北向湖口－湖口服務區時速19公里、北斗－員林時速僅16公里，國3新竹系統－寶山時速也僅19公里，呈現「紫爆」狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，國3北向龍潭－大溪、香山－茄苳、竹南－西濱、大山－竹南、通霄－西湖服務區、員林－埔鹽系統、北斗－員林、西螺服務區－北斗皆呈現「紅爆」，時速僅20到30多公里。

▲▼國道北上車潮塞爆　多處路段「紫爆、紅爆」。（圖／高公局）

▲中部國道路況；點圖可放大。（圖／高公局）

國1部分，苗栗頭份到湖口服務區、銅鑼到頭屋路段皆「紅爆」，時速不超過40公里；台中系統－后里路段時速35公里，西螺服務區到埔鹽系統「一路紅通通」，時速40公里以下。

對此，稍早有男網友晚間在臉書社團「爆廢公社」抱怨，他塞在長長車陣中，「開到懷疑人生」。許多用路人深有同感，「嘉義到桃園開6個小時，開始塞車了」、「歡迎來到大型停車場」、「61北上也塞爆」、「台南塞到台中ing」、「我從台中到新竹4個小時」、「我從苗栗塞到下竹南了，塞了40來分」。

不過，也有南下用路人回應，「南下根本飆車」、「剛剛台北南下台中95分鐘到達」、「今天6點從台北到義大，中間休息半小時，10點就到了」。

▼國道北上、南下兩樣情。

▲▼初三北返車潮塞車。（圖／高公局）

▲▼初三北返車潮塞車。（圖／高公局）

▲▼初三北返車潮塞車。（圖／高公局）

▼初三北返車潮湧現，阿里山公路也塞爆。（圖／爆廢公社）

▲▼初三北返車潮塞車，阿里山公路。（圖／翻攝爆廢公社）

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

西螺福興宮國「一支定籤」中平！「珠玉深藏還未變」廟方解籤了

11°C開工爆凍返冬！「一夜降10°C」恐有冷氣團　彭啟明：突然冷

今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

「家門自有保平安」！　大甲鎮瀾宮國運籤「小吉」

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

深水惡地泥火山！高雄燕巢區觀光資源豐　「大學之鄉」4校搶進

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

台北永康名店再-1！「度小月擔仔麵」2/17開工日結束營業

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

祖先顯靈？佛桌供茶「消失超快」　埋伏多日抓萌貓兇手：原來是你！

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

西螺福興宮國「一支定籤」中平！「珠玉深藏還未變」廟方解籤了

11°C開工爆凍返冬！「一夜降10°C」恐有冷氣團　彭啟明：突然冷

今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

「家門自有保平安」！　大甲鎮瀾宮國運籤「小吉」

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

深水惡地泥火山！高雄燕巢區觀光資源豐　「大學之鄉」4校搶進

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

台北永康名店再-1！「度小月擔仔麵」2/17開工日結束營業

伊波拉病毒擴散！幾內亞證實爆發新一波疫情　至少8人染疫亡

「為何比平常容易累？」168間歇性斷食超夯　醫幫破解6大迷思

「透天全貼滿磁磚」長輩堅持：省去刷油漆！網驚曝3巨雷：會後悔死

輾狗男靈堂含淚下跪！拿香狂拜道歉「我才是畜生」…小黑闔眼了

一天丟200顆？富邦先發5人卡位　牛棚由學長組堅強後盾

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

「身體往摩托車靠上去」輕鬆移動車身秘訣　大型重機也不怕

日本F-3新隱形戰機斥資400億　融合F-35、F-22科技

加拿大網球甜心巔峰世界排第5　穠纖合度身材受粉絲愛戴

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

鎮瀾宮國運籤出爐　家門自有保平安

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

西螺福興宮國「國運一支定籤」！廟方回應了

大年初四迎財神　民俗專家示警：這些供品會爆雷

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

一張圖看開工前後天氣！北台灣轉濕冷

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

高雄1999月接7萬通電話　家長：幫做寒假作業

更多熱門

相關新聞

初三國5「宜蘭-坪林」塞到半夜

初三國5「宜蘭-坪林」塞到半夜

今（14日）為大年初三，西部國道於上午9點開始出現南向車潮，下午國1、國3於13時實施北向高乘載管制；國5部分，南向車流大致正常，北向車流於10點30分湧現，截至下午5點，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，高速公路局預估壅塞狀態可能會到初四凌晨才會紓解。

緊急升空、反向著陸 央視曝光運20春節備戰操演畫面

緊急升空、反向著陸 央視曝光運20春節備戰操演畫面

春節「新年紅」口罩熱銷 專家：時尚品不能代替醫用口罩

春節「新年紅」口罩熱銷 專家：時尚品不能代替醫用口罩

北返車潮現！3路段今晚起塞車至深夜

北返車潮現！3路段今晚起塞車至深夜

新北市藝文中心好禮「犇」向您

新北市藝文中心好禮「犇」向您

關鍵字：

國道交通北返車潮塞車春節

讀者迴響

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

起底愛莉莎莎高學歷背景！

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

快訊／鬼滅之刃第二季確定！「遊郭篇」預告曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面