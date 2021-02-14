國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

▲國道北上車潮湧現，多處路段深夜仍「紅爆」；點圖可放大。（圖／高公局）

記者柯沛辰／台北報導

國道初三湧現北返及出遊車潮，部分路段從下午就開始塞，目前國3新竹段北上「紫爆」，其餘北上路段也呈現紅色，時速不超過40公里，因此大多數用路人只能走走停停，塞在車陣中。

根據高公局資料，直至深夜11點20分，國1北向湖口－湖口服務區時速19公里、北斗－員林時速僅16公里，國3新竹系統－寶山時速也僅19公里，呈現「紫爆」狀態。

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另外，國3北向龍潭－大溪、香山－茄苳、竹南－西濱、大山－竹南、通霄－西湖服務區、員林－埔鹽系統、北斗－員林、西螺服務區－北斗皆呈現「紅爆」，時速僅20到30多公里。

▲中部國道路況；點圖可放大。（圖／高公局）

國1部分，苗栗頭份到湖口服務區、銅鑼到頭屋路段皆「紅爆」，時速不超過40公里；台中系統－后里路段時速35公里，西螺服務區到埔鹽系統「一路紅通通」，時速40公里以下。

對此，稍早有男網友晚間在臉書社團「爆廢公社」抱怨，他塞在長長車陣中，「開到懷疑人生」。許多用路人深有同感，「嘉義到桃園開6個小時，開始塞車了」、「歡迎來到大型停車場」、「61北上也塞爆」、「台南塞到台中ing」、「我從台中到新竹4個小時」、「我從苗栗塞到下竹南了，塞了40來分」。

不過，也有南下用路人回應，「南下根本飆車」、「剛剛台北南下台中95分鐘到達」、「今天6點從台北到義大，中間休息半小時，10點就到了」。

▼國道北上、南下兩樣情。

▼初三北返車潮湧現，阿里山公路也塞爆。（圖／爆廢公社）