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79歲「獨居低收阿嬤」除夕捐全部積蓄6300元：不知會不會太少了

▲屏東海青青弘會理事長方華雄出示79歲嬤6000元捐款。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東海青青弘會理事長方華雄出示79歲嬤捐款。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

79歲林姓獨居阿嬤，靠撿拾資源回收及政府補助維持生活，11日除夕，她手提著醬油等物資緩慢走屏東海青青弘會，捐贈6300元現金給該協會，「會不會太少了？但這是我的全部了」，方華雄理事長發現這是她的生活保命錢，數度退回，她堅持捐出該筆款項做為協會修繕經費，還不願意拍照留念，讓他相當感動。

林姓獨居阿嬤屬二款低收入戶，靠撿拾資源回收及政府補助款維持生活，11日手裡提著醬油等物品，緩慢走進屏東海青青弘會辦公室，並拿出現金6300元，表明連同物資一起捐給該協會。

她表示，這些物質是民間社團捐贈的；而政府補助款部分，她留下夠用部分，加上她每天省吃儉用所存下的錢，在過年前全部拿出來捐給協會運用；她笑了說，「不好意思說這樣會不會太少」、「這是我的全部了」，

她說，她很認同海青青弘會幫忙獨居老人修繕房子，讓她很感動，也謝謝青弘會先前幫助過她裝設門、窗戶及瓦斯爐；方華雄獲悉後回應「這是妳的生活費，我們不能收」，但她非常堅持一定要捐出來，也不願意協會的人拍照，操著台灣國語說：「你們處理就好，你們處理就好」。

方華雄說，「誰說弱勢不能做公益？有心最重要，雖然每個人的經濟能力不同，但她有這份心，相信這個愛的循環一定可以滾動更多人投入社會公益，照顧長輩」。方華雄感動之餘，將這位阿嬤的愛心PO上社團臉書，網友紛紛按讚。

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