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全台有感探10℃！新年首波強冷空氣＋鋒面陪開工　連假尾巴天氣曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲開工日轉濕冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣陪開工！天氣風險公司分析師李知航提醒，初六開工日鋒面通過、冷空氣南下，各地氣溫下滑，這波冷空氣的強度算是過去2至3周以來最強的一波，最冷的時間點會落在周四至周五清晨，北部的低溫大約在10-12度。

李知航表示，過年這段時間北台灣受到東北季風的影響，一直都是滴滴答答的天氣；今天（14日）大年初三東北風減弱，大台北的降雨會停下來，甚至有機會看到陽光露臉，一直到周一初四，對北台灣來說都會是天氣相對穩定的期間，北台灣的朋友可以把握機會出門走走、曬曬太陽。

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李知航指出，中南部晴時多雲的好天氣會持續下去；而花東的降雨則會稍稍增多，如果這兩天有安排東部的行程，記得要準備雨具。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李知航說，相對穩定的天氣會持續到周二初五白天，晚間一道鋒面接近，中部以北、宜蘭會轉為有雨的天氣；初六周三開工日鋒面通過、冷空氣南下，各地氣溫下滑，大台北、宜蘭也持續濕冷的天氣。

李知航提醒，這波冷空氣的強度算是過去2至3周以來最強的一波，最冷的時間點會落在周四至周五清晨，北部的低溫大約在10-12度、中部11-13度、南部、花東13-15度，各地都會冷得「有感」，在開工前可以再把厚重的冬衣準備一下，迎接新年的第一波強冷空氣。

中央氣象局則預報，周三至周五另一波東北季風增強並影響，北部及東半部仍有降雨機會；周四、周五東北季風影響但水氣轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有降雨機率。

氣象局表示，周六東北季風減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

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