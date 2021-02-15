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揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進！　領先全台特戰勁旅裝備美軍海豹同款DanielDefense步槍

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

已經有不少眼尖的民眾透過媒體新聞發現，刑事局除暴特勤隊（CIB STU）在去年底已經領先全國軍警特種部隊，全面換發台灣最新式的室內戰鬥步槍（Close Quarters Battele Receiver,CQBR）而且除暴特勤隊所選購的戰鬥步槍相當知名，為美國Daniel Defense槍廠所出品的MK18 10.3吋槍管長度、專為近戰及攻堅室內戰鬥設計的專用步槍，並搭配Magpul　PMAG輕量化聚合物彈匣，槍械全面輕量化將可使特警在行動力與戰術上更加矯健強悍。

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局採購的這批DD MK18突擊步槍，每把並加裝VORTEX RAZOR UH-1全息內紅點快瞄器，據瞭解該款戰鬥步槍與美軍特戰勁旅包含美軍特戰司令部、海豹特種部隊、三角洲特種部隊同款，也是台灣第一支引進DD廠先進戰鬥步槍的國內特戰勁旅。

據悉這批專屬於刑事局除報特勤隊的裝備採購案，早在兩年前開始規劃，並透過公開招標及專家遴選廠商的方式進行採購，加上刑事局除暴特勤隊之前因警方採購防彈頭盔標案曾有隊員與警界高層抗議後，採購單位從善如流把原本要採購台灣廠商製造的防彈頭盔改成經多數特勤隊員較為青睞，與歐美不少軍警特戰勁旅採用同等級Team Wendy戰術防彈頭盔。

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍，並搭配高聚合物輕量化彈匣、滅音器等戰術配備。（圖／記者張君豪翻攝）

有了上述特殊採購經驗後，刑事局除暴特勤隊在設備採購上逐漸走上立場開放、專業討論及公開招標的良好狀態，加上之前所使用的美製柯特M4突擊步槍槍管長達14.5吋，隊員攻堅有時在攀爬門窗進入室內及部分垂降環境不佳的情況會有「卡槍」問題，加上先前部分MP5衝鋒槍、戰鬥步槍所使用的全息內紅點「EOTECH」全息快瞄器多見鍍膜脫落，不堪使用的狀況。

除暴特勤隊證實，2020年下半年度總算爭取到核發採購裝備預算，經隊員和專家學者遴選評比後，採購20把Daniel Defence MK18 10.3吋突擊步槍20把，每把標配6個Magpul PMAG輕量化聚合物彈匣，每支步槍都配置新採購的VORTEX RAZOR UH1 全息內紅點快瞄器，並搭配Surefire 戰術槍燈，警方表示這是特勤隊員和標案專家學者提案討論後，隊員們一致認為出任務攻堅與歹徒拚搏的戰鬥最佳選項。

隊員私下表示，所採購的DD突擊步槍優點除了槍管長度緊緻適合室內攻堅戰鬥任務，警方也看中DD廠步槍採用懸浮式冷鍛槍管，該設計除了耐用度驚人外；有效射擊距離、射擊穩定度也較同長度的固定式槍管來的優異許多，另外並採捨棄AR系步槍常沿用的1913魚骨、採用握持舒適的M LOK戰術魚骨，另外除暴特勤隊透露，這次也有採購一定數量的Surefire步槍滅音器，未來將可視任務需求，用來抑制開槍噪音。

加上刑事局近來屢屢破獲重大毒品案件，已有眼尖媒體發現特警所持為台灣首次使用與美國Delta特種部隊同級的戰鬥步槍，除暴特勤隊從去年12月完成燕受程序後正式裝配服勤，消息一傳開國內已有其他包和軍方及其他特戰部隊訓練官司下前往觀摩考察，如果能因此帶動國內軍警特戰部隊武器「現代化」「專業化」風潮，也可堪稱台灣特戰勁旅圈的佳話。

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