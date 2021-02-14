重案回顧／北市議員陳進棋參加婚禮　下車遭雨衣殺手轟心臟奪命

記者張君豪／綜合報導

2002年11月16日台北市士林區福華路陶園餐廳前正熱鬧舉辦婚宴，當時台北市議員陳進棋抵達現場準備參加農會總幹事兒子文定喜宴時，被一名頭戴黑色安全帽，身穿黑色雨衣男子上前從他背後連開3槍，其中2槍打進陳進棋左肩、左腰部，陳進棋倒地後，槍手從容上前朝他心臟再補1槍，之後搭乘同夥機車逃逸；一開始賓客還以為是婚宴門口放鞭炮，市議員陳進棋被就近送往榮民總醫院急救，當天下午宣告急救無效身亡。

▲現任刑事局偵三大隊大隊長蕭瑞豪，回憶當年在后羿專案小組拘捕殺害陳進棋殺手的驚險過程。（圖／記者張君豪攝）

這是台北市升格為直轄市35年來第一次有市議員當街遭槍擊身亡。當時的台北市長馬英九及多位市議員都前往醫院探視，市長更震怒要求市警局限期破案，警方成立1116聯合專案小組，但兇嫌似乎有備而來，台北市專案小組事後才找到槍手行兇時搭乘的摩托車，並搜出作案用的安全帽、手套，並採集到一枚堪用的指紋，進而過濾追查出槍手是天道盟太陽會捍衛隊組長董智泰。

但當時因天道盟新舊太陽會之爭，基隆、台北縣（現新北市）發生多起黑幫槍擊案，連新太陽會會長閻當立被都被開槍擊斃，基隆地檢署成立專案掃蕩太陽會，基隆后羿專案小組成員搶先得知，隸屬天道盟太陽會捍衛隊組長的董智泰涉及陳進棋命案，且案發後深居簡出，有時會到台北縣三重豆干厝一帶訪友辦事。

專案小組2003年3月起，到三重董嫌出沒地點附近，租了兩間房間24小時監控，但由於董嫌的小弟開車技術實在太猛，市區道路都以時速近百狂飆，不斷超車變換車道造成警方難以跟蹤，送走董嫌後該車手夜間返家空車時，又會以低於速限方式開車，幹員若開車跟在後面實在太明顯。

當時專案小組指揮官，現任刑事局偵三大隊大隊長蕭瑞豪表示，後來專案小組召集所有人開會商議，透過在國道和市區道路「超前部署方式」，只要目擊該車輛經過立即通報動線，讓下一個崗位警員繼續監控，警方用擴大布崗方式，讓車手插翅難飛，順利監控到車手開車到桃園南崁中正路麥當勞與董嫌會面經過。

隔年4月14日，警方拍下董智泰在路邊跟角頭購買槍枝的畫面，當時董嫌背上的包包裡就有兩把槍，專案小組不打算打草驚蛇，4月16日深夜董智泰受邀到新竹中華路一家酒店裡消費，專案小組派出兩名便衣幹員在大廳佯裝酒客開包廂，卻一直拖延時間，藉此觀察董智泰動向，直到17日凌晨3點多董智泰一走到大廳，專案小處在蕭瑞豪帶隊下立刻上前圍捕，在一槍未開狀態下逮人。

專案小組並以事前調查太陽會在基隆、台北縣陸續狙殺幫眾，根據敵對陣營角頭資訊，顯示隸屬太陽會捍衛隊二代虎殺手的董智泰可能涉案，董發現警方調查太深，這才透露因陳進棋大樁腳陳朝琴覬覦社子島開發利益，以及將與陳進棋競選同選區議員，才會以5百萬元代價買凶殺人。