境外虛擬幣帳戶遭「駭客入侵」！　親眼見千萬比特幣半小時清空

▲刑事局接獲民眾在境外的虛擬貨幣帳戶遭盜幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲報案，有民眾在境外虛擬貨幣交易所的虛擬帳戶，在進行交易時竟然同時收到「同時有其他人在香港地區試圖登入帳號」之警告訊息，被害人點擊「拒絕」鈕後，虛擬貨幣帳戶內的比特幣遭逐筆轉出， 損失近千萬元。

報案人指出，短短半小時內帳戶裡所有的虛擬貨幣均被匯出，並儲存至其他錢包，被害人眼睜睜看著帳戶內的虛擬貨幣不斷遭轉出，急往警察局報案。

被害人向警方表示，平日僅以個人行動裝置進行虛擬貨幣交易，也不曾以其他介面登入或提供個人帳號密碼，但虛擬貨幣交易所的帳號仍遭駭客以不明方式取得，並將帳戶內的虛擬貨幣轉出，損失慘重。

刑事局統計，自2021年起，全國警察機關即已受理46件民眾報案網路銀行遭盜用，年節期間又接獲民眾報案虛擬貨幣交易所帳戶遭盜。

初步研判詐騙集團亦利用資安漏洞或其他釣魚網頁等方式，取得各類網路金融交易所需之帳號、密碼及交易API金鑰，據此盜用帳戶交易功能，造成被害人財產損失。

內政部警政署刑事警察局呼籲，2021年開始，詐騙集團已屢次運用「釣魚網站」或其他駭客手法，取得被害人網路銀行或貨幣交易所之帳號密碼，提醒民眾應謹慎保管個人帳號、密碼，更不可點擊不明連結。

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