立委變廚師！蔡易餘料理初體驗　快炒青農自豪「高甜度黃金玉米」

記者林銘翰、許靖騏／嘉義報導

農曆春節期間，來自嘉義縣第一選舉區（六腳、東石、朴子、太保、布袋、義竹、鹿草、水上）的民進黨立委蔡易餘，親手示範一道「玉米三吃」，不僅為地方推銷在地農特產品，這也是他的料理初體驗。

來自嘉義已有5年務農經驗的李清源說明，自己平常主要以種植水果玉米與玉米筍為主，水果玉米如果摸起來軟軟的，就表示還在長大中；如果摸起來硬硬的，就表示已經成熟，會呈現完整飽滿的色澤。

李清源指出，金黃色的水果玉米就是外界俗稱的「黃金玉米」，與黑色的「巧克力玉米」同為水果玉米，都是有著皮薄、甜度高的特色，「白色的就是多汁、很甜，黑色的又多強調了一個健康」。

李清源認為，現在農民最大的困難還是在產銷，就是生產有了、要怎麼去賣，大家當然都想要賣出好一點的價格，所以自己現在的水果玉米也是盡量嘗試自產自銷。

▲蔡易餘廚藝初體驗。（圖／記者許靖騏攝，下同）

蔡易餘表示，嘉義縣政府已經洽詢了很多商家，並且透過與台北的網路平台的合作，這些平台只要媒介給青農，自然而然就可以把農產品對接起來，農產品自然就銷得出去。

此外，蔡易餘也當場準備了水果玉米，搭配蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，親自示範一道「玉米三吃」，他笑說平常很少有時間在家，三餐老是在外，因此「對菜刀還蠻害怕的」。

談及自己喜歡的女生類型時，蔡易餘則說，他喜歡比自己瘦的女生，期間被笑稱「這個條件好像很好達成」，他也立即反駁「我以前很瘦，妳以為我以前就這麼胖嗎」。

蔡易餘也提到，自己最近在練唱歌手張韶涵的《隱形的翅膀》，沒想到才一開口唱了「我終於看到」就嘎然而止，他說自己要有大字報才唱得下去，所幸在旁人的指點下，終於才完整唱完「我終於看到所有夢想都開花」。

在料理完成「玉米三吃」後，蔡易餘也親自端上桌，邀請在地的鄉親品嚐，有人認為「比我們都市餐廳煮的好吃」；另一名試吃的鄉親則大讚「第一次煮菜就很有架勢」，可見委員上菜相當成功，最後也圓滿落幕。

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