春節清爽新選擇！　「山藥控」賴品妤教你料理紫菜蛋花湯

▲民進黨立委賴品妤親自料理「山藥紫菜蛋花湯」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

過年期間少不了大魚大肉，來自新北市第十二選舉區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）的民進黨立委賴品妤，特地以選區特產「雙溪山藥」示範料理一道山藥紫菜蛋花湯，為大家在年假期間增添一個清爽的選擇。

賴品妤表示，過年期間大家都大魚大肉，自己想要推薦一道比較清爽、沒有負擔的料理，而讓她第一個想到的，就是來自選區的雙溪山藥，並現場準備了紫菜、雞蛋、山藥、青蔥、薑、鹽、胡椒等食材，準備料理一道「山藥紫菜蛋花湯」。

▲賴品妤依序準備紫菜、雞蛋、山藥、青蔥、薑、鹽、胡椒等食材。（圖／記者林銘翰攝）



賴品妤說明，雙溪山藥與一般吃到山藥的不太一樣，因為平常在台灣吃到的大多是日本山藥，與雙溪山藥在口感上截然不同，「一般吃山藥會脆脆的，雙溪的口感是QQ的非常特別，我第一次吃到真的是驚為天人」。

賴品妤說，自己作為一個「山藥控」，發現居然有這種口感QQ的、又有山藥綿密、黏黏的特色，她很喜歡這種口感，所以才會想用它來煮山藥紫菜蛋花湯。

賴品妤認為，在閒暇之餘，自己煮這種比較清爽的小料理，還蠻適合過年期間食用。

▲賴品妤在料理時透露，自己就是一個「山藥控」。（圖／記者林銘翰攝）



賴品妤表示，山藥還是有自己的產期，有賴於技術的改良，現在的農民在產期末期，都會以真空包裝的方式來保持新鮮。

賴品妤說明，雙溪山藥的特別之處，在於一般台灣吃到的山藥大多是日本山藥，就是大家熟悉的山藥口感，但是雙溪山藥比起日本山藥更顯Q彈，「它是結合一般山藥的優點，再加上Q彈的口感，等於是好上加好」。

賴品妤也笑說，其實自己本人不具備煮飯的技能，但是自己的選區有很豐富的農產品、漁產，因此有很多婆婆媽媽、節目要到選區錄製，都會選擇做料理，而她也在大家的邀請之下變得蠻常做料理，「可能我的技能點並沒有在這邊，所以沒有特別長進」。

▼賴品妤也不忘推薦來自選區的「雙溪山藥」。（圖／記者林銘翰攝）



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