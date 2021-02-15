柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲先前挑戰「老實樹」，談到衛福部長陳時中，他大讚對方這1年多來的防疫表現很穩，還自稱自己擁護中央政府，沒想到「老實樹」連倒2次，讓網友笑翻。

除了陳時中，國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌以及國民黨台北市議員羅智強，都被外界視為2022年台北市長的熱門人選。被問到誰的智商最高、最聰明，柯文哲沒給答案，他表示，智商（IQ）只是其中一個項目，還有EQ和軟Q。

柯文哲提到，除了黃珊珊之外，自己沒和這些人工作過所以不熟，而黃珊珊是每天接觸，她很認真工作和學習，交代事情給她做，都按部就班做。

▲柯文哲接受羅友志專訪。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）



對於蔣萬安，柯文哲說，沒和蔣萬安接觸過，但發現蔣萬安和阿伯、阿母相處很軟Q，很陽光，這個是他做不到，也講不出來，所以他在老人支持度很低。

至於陳時中，柯文哲大讚，這一年下來陳時中表現很穩，很誠懇。柯文哲話一說完，測謊的「老實樹」立刻倒下，眼見老實樹倒下，他睜大雙眼、張開大嘴，不敢相信地直言「這…這有問題嗎？」

主持人羅友志笑說，「各位，你現在馬上去Google柯文哲跟陳時中，絕對沒有一句好話」。柯文哲趕緊說「沒有啦！那個都是被媒體汙衊的，斷章取義，我要先控訴，我哪有逆時中，我都擁護中央政府，怎麼會…」未料，柯文哲話一說完，老實樹再度倒下，令柯文哲相當驚訝，「哇！它這個…它在磕頭。」

柯文哲挑戰「老實樹」的影片播出後，許多網友被柯文哲嚇到的真實反應逗樂，「想不到柯市長這麼好笑，也很真實」、「看完聽完，柯文哲還是那個柯文哲從沒變過」、「阿伯真的好可愛」、「笑死，輕鬆的阿伯好可愛」、「那顆樹配柯市長真有趣」、「今天我才知道柯市長是被政治耽誤的脫口秀藝人」。